Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:04

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık artış yüzde 58,94, aylık ise yüzde 9,09 oldu.

Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9,49, ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

İKİ AYLIK ZAM ORANI

Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 oldu.

Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Geriye eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti.

TOPLU SÖZLEŞMENİN ÜZERİNDE ZAM

Dünya Gazetesi'nin derlediği bilgilere göre, ağustos enflasyonunun yüzde 9,09 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam ocak ayında belli oluyor.

Bunun için geriye kalan eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.