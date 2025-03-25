Çarpıcı rapor yayımlandı: Asgari ücret açlık sınırını bile karşılayamıyor!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:45

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:45

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Mart 2025 araştırmasına göre açlık sınırı önceki aya kıyasla 1.516 lira artarak 25 bin 720 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise barınma, ulaştırma ve ev eşyası gibi harcama alanlarındaki fiyat artışlarıyla 78 bin 230 liraya ulaştı.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINDAKİ ARTIŞ

Son bir yılda açlık sınırı 5 bin 628 lira, yoksulluk sınırı ise 20 bin 950 lira arttı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı mart ayında 26 bin liraya yaklaşırken, yoksulluk sınırı da 78 bin 230 liraya yükseldi.

ASGARİ ÜCRET VE YOKSULLUK KARŞILAŞTIRMASI

Açıklanan verilere göre:

2025 yılı asgari ücreti (22 bin 104 lira) açlık sınırından 3 bin 622 lira düşük

Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin sadece 26 günlük beslenme harcamasını karşılıyor

İki kişinin asgari ücretle çalışması bile yoksulluk sınırına ulaşamıyor

En düşük emekli aylığı (14 bin 469 lira) ise sadece 17 günlük beslenmeye yetiyor

GIDA HARCAMALARI DETAYLARI

Mart ayında gıda harcamalarındaki değişimler şöyle:

Et, balık, yumurta harcaması: 7 bin 648 lira

7 bin 648 lira Süt, yoğurt, peynir harcaması: 5 bin 313 lira

5 bin 313 lira Meyve harcaması: 2 bin 421 lira

2 bin 421 lira Sebze harcaması: 3 bin 763 lira

3 bin 763 lira Ekmek, un, makarna harcaması: 2 bin 123 lira

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Dört kişilik bir ailenin gıda dışı aylık harcamaları: