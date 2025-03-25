Çarpıcı rapor yayımlandı: Asgari ücret açlık sınırını bile karşılayamıyor!
Birleşik Kamu-İş'in araştırmasına göre açlık sınırı bir önceki aya kıyasla arttı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı yükselirken, yoksulluk sınırı da aynı oranda yükseliş gösterdi. Asgari ücret açlık sınırının altında kalarak ailenin beslenme harcamalarını karşılamakta yetersiz kaldı.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Mart 2025 araştırmasına göre açlık sınırı önceki aya kıyasla 1.516 lira artarak 25 bin 720 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise barınma, ulaştırma ve ev eşyası gibi harcama alanlarındaki fiyat artışlarıyla 78 bin 230 liraya ulaştı.
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINDAKİ ARTIŞ
Son bir yılda açlık sınırı 5 bin 628 lira, yoksulluk sınırı ise 20 bin 950 lira arttı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı mart ayında 26 bin liraya yaklaşırken, yoksulluk sınırı da 78 bin 230 liraya yükseldi.
ASGARİ ÜCRET VE YOKSULLUK KARŞILAŞTIRMASI
Açıklanan verilere göre:
- 2025 yılı asgari ücreti (22 bin 104 lira) açlık sınırından 3 bin 622 lira düşük
- Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin sadece 26 günlük beslenme harcamasını karşılıyor
- İki kişinin asgari ücretle çalışması bile yoksulluk sınırına ulaşamıyor
- En düşük emekli aylığı (14 bin 469 lira) ise sadece 17 günlük beslenmeye yetiyor
GIDA HARCAMALARI DETAYLARI
Mart ayında gıda harcamalarındaki değişimler şöyle:
- Et, balık, yumurta harcaması: 7 bin 648 lira
- Süt, yoğurt, peynir harcaması: 5 bin 313 lira
- Meyve harcaması: 2 bin 421 lira
- Sebze harcaması: 3 bin 763 lira
- Ekmek, un, makarna harcaması: 2 bin 123 lira
GIDA DIŞI HARCAMALAR
Dört kişilik bir ailenin gıda dışı aylık harcamaları:
- Giyim ve ayakkabı: 2 bin 10 lira
- Barınma (kira dahil): 14 bin 461 lira
- Ev eşyası: 6 bin 350 lira
- Ulaştırma: 14 bin 539 lira
- Eğitim: 1.405 lira
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