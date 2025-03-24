SGK uzmanı açıkladı: SSK ve BAĞ-KUR'lulara toplu maaş müjdesi!
SGK, prim gününü tamamlayamayanlara toplu ödeme yapıyor mu? 65 yaş üstü sigortasız yurttaşlar nasıl maaş alabilir? Başvuru şartları neler? İşte tüm ayrıntılar...
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, prim günü eksik olduğu için emeklilik maaşı alamayan yurttaşlara önemli bir müjde verdi.
Karakaş, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olup emekli olma hakkı kazanamayan kişilere toplu ödeme ve karşılıksız maaş imkanı sağlandığını duyurdu.
TOPLU PRİM ÖDEMESİ HAKKI
Emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamayan ancak yaşı gelmiş sigortalılar SGK’den toplu ödeme alabiliyor.
Bu hak, SSK ve BAĞ-KUR sigortalılarına, işinden ayrılmış ve emekli maaşı alamayanlara sunuluyor. Toptan ödeme almak isteyenlerin, SGK'nin belirlediği belgelerle başvuru yapması gerekiyor.
TOPLU ÖDEME HESAPLAMASI
Toplu ödeme, sigortalının ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin yıllık tutarlarının güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanarak belirleniyor.
Hesaplama, 2008 öncesi ve sonrasına göre farklılık gösteriyor. Ödenecek tutar başvuru sonrası tek seferde alınıyor.
DEVLETTEN KARŞILIKSIZ MAAŞ İMKANI
Emekli olmak için gerekli prim gününü tamamlayamayan ya da sigortalı çalışmamış 65 yaş üstü yurttaşlar, devletten karşılıksız maaş alabiliyor.
2025 yılı için belirlenen 65 yaş aylığı 4 bin 664 TL olarak belirlenmiş olup, her yıl memur maaş artışıyla güncelleniyor.
65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI
Sosyal güvencesi olmayan ve gelir durumu yetersiz olan 65 yaşını doldurmuş yurttaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla maaş alabiliyor.
Başvurular, ikamet edilen ilçedeki vakıf başkanlıklarına yapılabiliyor ve başvuru sahibinin gelir durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.
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