Castrol'ün büyüme rekoru Türkiye'den geldi

06 Ocak 2023 Cuma, 15:47

Dünyada madeni yağ sektörü, otomotiv ve bağlı diğer sektörlerdeki değişime göre şekilleniyor.

Madeni yağ pazarı küresel ölçekte giderek artan oranda büyüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen motor yağı üreticilerinden Castrol, Türkiye'de dikkat çekici bir büyümeye imza attı. Pet-Der datasına göre yılın ilk dokuz ayında madeni yağ pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyürken, şirket yüzde 18 ile toplam pazarın 2 katından fazla büyüme kaydetti.

Aynı dönemde binek araçlar motor yağında yüzde 31.8, motosiklet madeni yağında yüzde 46.7 ve ticari araçlar motor yağında ise yüzde 32.4 pazar payı ile liderliğini sürdürüyor.

Şirketin dünyada geçen yıl elde ettiği büyümeyi devam ettirdiğini belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) Direktörü Ayhan Köksal 2022 yılı boyunca dünyada yaşanan finansal daralmanın aksine şirket olarak ülkemize 20 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin 2022 yılında elde ettiği çift haneli büyüme ile Çin'i de geride bırakarak şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında en fazla büyüyen pazar olduğunu söyledi.

YENİ HAT KURULDU

Bu büyüme sonucunda pazara yönelik yeni yatırımlar da yapıldığının altını çizen Köksal, “Gemlik'teki üretim tesisimize 5,5 milyon dolarlık yeni bir hat kuruldu. Bu hat ile ürünler hiç el değmeden çok daha kısa sürede doldurulabiliyor. Bu da hem üretim hızımızı artırıyor hem de lojistik açıdan elimizi çok rahatlatıyor” dedi.

Ayhan Köksal, bu önlemler sayesinde ihracat cirosunun döviz getirisi bazında iki katından fazla arttığını belirterek, Avrupa'daki 8 Castrol üretim tesisinden bir tanesi olan Gemlik tesisinde yıllık yaklaşık 100 milyon litreye yakın madeni yağ üretildiğini vurguladı. Üretimin yüzde 85'inin iç pazara yüzde 15'inin ise dış pazara sunulduğunu aktaran Köksal şöyle konuştu:

“Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Afrika bölgesinin yıllık üretim hacmi 700 milyon litre seviyesinde. Türkiye'deki Gemlik tesisimiz bu üretimin yaklaşık yüzde 12'sini gerçekleştiriyor.

Bölge için bu kadar önemli olan Gemlik tesisine 2023 yılında 1 milyon doların üzerinde tank yatırımı, 2024 yılında da 5,5 milyon dolarlık depo yatırımı yapılacak.”