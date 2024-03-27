Avcılar Belediye Başkanı Adayı Utku Caner Çaykara: 'Yaşam merkezi olacak'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:54

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:54

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Avcılar Belediye Başkanı Adayı Utku Caner Çaykara Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Oy oranınızı artırmayı hedefliyor musunuz?

Tabii ki. Avcılar’da tüm komşularımızın hizmetine talibiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu nasıl 16 Milyon İstanbulluya hizmet ediyorsa biz de aynı ruhla, aynı istekle çıktık bu yola. Seçim yasakları dolayısıyla size oran veremem tabii. Ama Avcılar’daki tüm kesimlerden karşılık gördüğümüzü çok net söyleyebilirim.

Sokağa çıkınca nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz?

Çok sıcak sohbetler yapıyoruz. Her seyden önce komşularımızın dertlerini dinliyoruz ve önerilerini alıyoruz. Herkesle görüşüyorum. İlk günden itibaren sabahtan gece yarısına kadar, hatta Ramazan dolayısıyla sahura kadar mahalle mahalle dolaşıyoruz. Avcılar da Türkiye’nin aynası. Kent yoksulluğu çok büyük sorun. Emekli büyüklerimizin beli bükülmüş. Gençler, öğrenciler, genç aileler çok zorlanıyorlar. Bir de nefes almak istiyorlar. Bu ülkenin üzerine çöken depresif havadan çok bunalmışlar. Bir de Avcılar’a özel iyileştirilmesi gereken şeylerden bahsediyorlar. Otopark sorunu gibi, trafik gibi. Belli istekleri oluyor, sağlık hizmetlerine destek gibi. Tüm projelerimizi bu geri dönüşlere ve yaptırdığımız ihtiyaç analizlerine, araştırmalara göre oluşturduk.

Seçilmeniz durumunda yapacağınız projeler nelerdir?

Her mahalleye yapacağımız çok fonksiyonlu modern kapalı pazarlarımızın altında otoparklar yer alacak. Merkezde Reşitpaşa’da bir zemin altı otoparkını hızlıca yapacağız. Yapacağımız tüm belediye tesislerinde vatandaşların kullanabileceği otoparklar bulunacak. Kent merkezi ve mahallelerdeki park sorununu büyük oranda hafifleteceğiz.

KIRTASİYE YARDIMI

Esnaf ve meslek odalarıyla birlikte oluşturacağımız trafik kurulumuz ile birlikte çalışarak, bir akış düzenlemesi yapacağız ve kent içindeki trafiği rahatlatacağız. Yine bu kurulun görüşleriyle birlikte, prestij caddelerimizin yapımını başlatacağız. En hızlı şekilde bu problemi çözeceğiz. Kent yoksulluğuyla mücadele edeceğimiz, komşularımıza omuz vereceğimiz projelerimiz var. Aileler için hoş geldin bebek paketlerimiz var. Devamında bebek bezi ve mama desteğimiz var. Yeni anne baba olan komşularımıza “Ebeveyn olduk” programıyla daha sonrasında ise “Birlikte büyüyoruz” projemiz kapsamında farklı eğitimlerimiz var.

Okula giden çocukları olan aileler için kırtasiye yardımlarımız var.

Çocuklarımızın beslenme çantalarını biz hazırlayacağız. Eğitim- ültür ve sanat merkezlerimizde, belediyemizin diğer yerleşkelerinde dezavantajlı çocuklarımız için yeni destek kursları açacağız. Eğitimi, mümkün olduğunca dezavantajllı aileler için yük olmaktan çıkaracağız. Sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencisi çocuklarımıza bilgisayar ve tablet desteği vereceğiz eğer evlerinde yoksa. Bunların içinde sınavlara hazırlık modülü olacak. Sınav koçluğu ve rehberlik hizmetlerimiz var.

Evden çıkmadan çalışmak zorunda olan kadınlarımızın el emeklerini aile ekonomisine katmak için online el emeği çarşılarımız olacak.

Yuvamız İstanbul ve Yuvamız Avcılar projeleri kapsamında her mahalleye kreş ve kadın aile yaşam merkezleri açacağız. Bu merkezlerde bakım yükünü ailelerin üzerinden aldığımız için kadınlarımız ekonomiye ve sosyal hayata katılabilecekler. Çeşitli eğitimler ve kültürel faaliyetlerden faydalanabilecekler. Bahsettiğim kapalı pazaryerlerinde mobil kreşlerimiz olacak. Aileler çocuklarını buraya bırakıp rahatça alışveriş yapabilecekler. Engelli çocuklarımız için eğitim merkezimiz olacak. Büyüklerimizi aktif sosyal hayata katacağız. Emekliler sosyal yaşam merkezlerimizde sosyal ve kültürel faaliyetler yapacağız, ikramlarımız olacak.

OLİMPİK SPOR MERKEZİ

Gençler için istihdam temelli meslek edindirme merkezimiz olacak.

Sanayi ve iş dünyasıyla işbirliği yaparak nitelikli ara eleman yetiştireceğiz. Sağlık merkezi projemizle önleyici sağlık hizmetleri vereceğiz. Büyüklerimize evde sağlık hizmeti sağlayacağız. Biz bu yola çıkarken “Avcılar yaşamın merkezi olacak” diye çıktık. Avcılar’ı komşularımızın rahat nefes alabilecekleri bir kente dönüştürmek için çalışacağız. Yaşam vadilerimiz ve parklarımızda çok büyük yeşil alanlar olacak. Buralarda oyun alanları, spor tesisleri ve kültürel aktiviteler için alanlar yer alacak. 7/24 güvenlik görevlilerimiz olacak. Özellikle sahildeki parklarımız ve spor tesislerimizle burayı Avcılar’a geri kazandıracağız. Sahilde 2036 İstanbul Olimpiyat vizyonu ile bir olimpik sporlar merkezi yapacağız. Olimpik spor dallarında milli sporcular yetiştireceğiz. Burada bir açık havuzumuz olacak, kürek ve kano için. Deniz suyunu arıtarak yapacağız. Etrafında da bir kum plaj olacak. Halkımıza açık.

‘ÜÇ AŞAMADA ÇÖZECEĞİZ’

Kentsel dönüşümle ilgili yapacağınız projeler var mı?

Deprem gerçeği nedeniyle Avcılar’ın en önemli problemi bu. Herhangi bir hak kaybı olmadan Avcılar’ı geleceğe hazırlayacağız. Sorunları ertelemiyoruz. Çağdaş ve bilimin öngördüğü, herkesi koruyan çözümler öneriyoruz. Üç aşamada bu işi çözeceğiz: planlama, maliyetler ve güvence. İnşaat maliyetleri sürekli artıyor. Çözüm getiriyoruz. Ada bazlı dönüşüm öneriyoruz. Böylece yüzde 20-30 oranında imar artışı sağlayacağız. Deprem yönetmeliklerine uygun daha sağlam binalar yapacağız. Bunların sosyal donatıları olacak. Otopark sorunu kendiliğinden çözülmüş olacak. Etraflarındaki yeni yaşam alanlarıyla, yaşam kalitesi yükselecek. Bu sürecin hızlanması için dar gelirliye yüzde 60, emekliye yüzde 65 hibe, ev sahiplerine 12 ay boyunca 7 bin TL kiracıya 18 ay boyunca 7 bin TL emeklilere 18 ay boyunca 9 bin TL kira desteği sağlayacağız. Sabit ödemeli krediler sağlayacağız. İBB ve KİPTAŞ ile birlikte sürecin başından sonuna kadar takipçisi ve kontrolörü olacağız. Her mahallemizdeki kentsel dönüşüm danışma ofislerimizle komşularımıza hukuk, planlama ve tasarım konularında yardımcı olacağız. Elimizi taşın altına koyacağız. İster özel teşebbüs ister başka kamu kuruluşları, Avcılar’da kim bu işle ilgili çözüm sunacaksa biz kolaylaştırıcı olacağız. Halkımızın güvenliği için önünü açacağız.

