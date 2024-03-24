Çayın yanına en güzel eşlikçi: Çatlak kurabiye tarifi...

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2024 Pazar, 22:44
Çayın yanına en güzel eşlikçi: Çatlak kurabiye tarifi...

Çatlak kurabiye, dışı çıtır, içi yumuşak ve nemli bir kurabiye çeşididir. Görünümü, pişerken üzerinde oluşan çatlaklardan dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. Çatlak kurabiyeler genellikle pudra şekeri ile kaplanır ve çay veya kahve ile birlikte servis edilir.

Çayın yanına en güzel eşlikçi: Çatlak kurabiye tarifi...

Kolay yapımı ve lezzetiyle öne çıkan bu çatlak kurabiye, özellikle yoğun günlerde pratik bir atıştırmalık arayanların tercihi. Evde keyifli anlar yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek olan çatlak kurabiye, sade malzemelerle büyük bir lezzet sunuyor. Şimdi mutfağa girin, bu enfes tarifi deneyin ve sevdiklerinizi lezzet şölenine davet edin. Peki çayın yanına en güzel eşlikçi olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte nefis çatlak kurabiye tarifi...

Çayın yanına en güzel eşlikçi: Çatlak kurabiye tarifi...

ÇATLAK KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Kurabiyeleri kaplamak için:

1 su bardağı pudra şekeri

Çayın yanına en güzel eşlikçi: Çatlak kurabiye tarifi...

ÇATLAK KURABİYE YAPILIŞI

Orta boy bir kabın içerisinde yumurta ve şekeri mikser ya da çırpma teli yardımıyla çırpın.

Şekerler eriyip, karışımın rengi kırık beyaz hale geldiğinde sıvı yağ ekleyerek biraz daha çırpın.

Üzerine kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyin.

Son olarak unu eleyin. 

Bir spatula yardımıyla malzemeler birleşinceye dek karıştırın. 

Hamurun kıvamı kurabiye hamuruna göre cıvık olacak ve daha çok brownie hamuruna benzeyecektir. 

Dilediğiniz kıvama gelen hamuru streç filme sararak en az 2 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Dinlenen kurabiye hamurunuzu çıkarın. 

Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde toplar koparak minik toplar halinde şekil verin.

Şekil verdiğiniz kurabiyeleri pudra şekeri ile kaplayın. 

Pudra şekeri ile kaplamış çatlak kurabiyelerinizi yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin. 

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

Pudra şekeri ile kaplamış çatlak kurabiyelerinizi yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra 15-20 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edin.

Kakaolu çatlak kurabiyeleriniz hazır.

Afiyet olsun!

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