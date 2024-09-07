Çay fiyatlarına zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ÇAYKUR'un çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

Çay fiyatlarına zam geldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 19:43

Yüksek enflasyon verileri gıda fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar son açıklamasında, bugünden geçerli olmak üzere ÇAYKUR'un çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

"ÇAYKUR GRUBUNA YÜZDE 18 ZAM"

Sosyal medya hesabından (X) paylaşım yapan Dündar, şu ifadelere yer verdi:

"7 Eylül 2024 tarihi itibariyle ÇAYKUR çay grubuna yüzde 18 zam geldi."

Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı tarifesi şu şekilde:


Etiketler: #ÇAYKUR #Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği #zam

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