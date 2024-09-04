Beş çayının en iyi eşlikçisi: Limonlu kek tarifi

Yayınlanma: 04.09.2024 - 13:51

Güncelleme: 04.09.2024 - 13:51

Yoğun limon aroması ve yumuşacık dokusuyla bu kek, çay saatlerinizi renklendirecek. İşte pratik ve lezzetli limonlu kek tarifi...

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ (tereyağı da kullanılabilir)

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 adet limonun kabuğu (rendelenmiş)

1 adet limonun suyu

1 tutam tuz

Üzeri için pudra şekeri (isteğe bağlı)

Hazırlık Aşaması

Yumurta ve Şeker Karışımı:

Yumurta ve toz şekeri bir karıştırma kabına alın. Mikserle yüksek hızda, şeker tamamen eriyip karışım krema kıvamına gelene kadar çırpın. Bu aşamada karışımın rengi açılmalı ve hacmi artmalıdır.

Sıvı Malzemeleri Ekleyin:

Süt, sıvı yağ ve limon suyunu ekleyerek karışımı iyice çırpın. Limon suyu, keke ferah bir aroma katacaktır.

Kuru Malzemeler:

Unu, kabartma tozunu, vanilyayı ve tuzu eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Mikseri düşük hızda çalıştırarak kuru malzemeleri yavaşça karıştırın. Un tamamen karıştığında, limon kabuğu rendesini ekleyin ve spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

Kalıba Dökme:

Kek kalıbını yağlayın ve hafifçe unlayın. Hazırladığınız kek hamurunu kalıba dökün ve üzerini spatula ile düzleştirin. Kalıbı tezgaha birkaç kez vurun, böylece hamurun içinde hava kabarcıkları kalmasın.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, keki yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini anlamak için kürdan testi yapabilirsiniz; kürdanı keke batırdığınızda temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.

Soğutma ve Servis:

Pişen keki fırından çıkarın ve kalıpta 10 dakika kadar soğumasını bekleyin. Daha sonra keki kalıptan çıkarın ve tamamen soğuması için bir tel ızgara üzerine alın. Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz.