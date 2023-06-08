Çay keyfi zehir oldu: Yüzde 43 zam geldi!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:06

Güncelleme: 08.06.2023 - 11:06

ÇAYKUR, 2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11.30 TL olarak açıklanmasının ardından, kuru çay fiyatlarında artış yaptı. Çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yapan ÇAYKUR, yeni fiyat listelerini toptan satış yapan şirketlere gönderdi.

EN ÇOK TÜKETİLEN ÇAYLARDA DA ARTIŞ!

ÇAYKUR'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor.

Ocak 2023'te yayımlanan eski listede; 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken, bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44.7 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 95.95 TL iken, yeni listede aynı çayın fiyatı 138.38 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44.2 zamlandı.

ÇAYKUR'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise, yüzde 43'e tekabül ediyor.

ZAMMIN ETKİSİ TEMMUZ AYINDA DA GÖRÜLECEK

TÜİK Mayıs ayı verilerine göre; çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri grubu aylık bazda yüzde 1.48 artarken, yıllık bazda yüzde 47.25 yükseldi.

Haziran ayında gelen bu zammın etkisi Temmuz ayı enflasyon rakamlarında görülecek.

SEKTÖR PAYDAŞLARI: "BİR ZAM DAHA GELEBİLİR"

Sektör paydaşları, ÇAYKUR'un önümüzdeki aylarda çaya yeniden yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini belirtiyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta Rize'de gerçekleştirdiği seçim mitinginde yaş çay alım fiyatını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz."

ZAM HABERİNİ DUYURMUŞTU!

Yaş çaya yapılan yüzde 64'lük zammın ardından çay sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan ÇAYSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Kar ise, şöyle konuşmuştu:

"Şu an raflardaki çayın fiyatı 2023 üretim fiyatının çok altında. Raflarda çaya zam eli kulağında..."