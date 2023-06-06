Sigaraya peş peşe zam!

Sigaraya dev zamlar gelmeye devam ediyor. Philip Morris grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam yapmasının ardından JTI ve BAT grubu da fiyatlarına zam yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:00
Sigaraya peş peşe zam!
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Dolar/TL tarafında hareketli günler yaşanırken sigara fiyatlarına peş peşe zam geldi. Zamlı sigara fiyatları tiryakilerin ağzını açık bıraktı. 

Philip Morris grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam yapmasının ardından JTI ve BAT grubu da zamlı sigara fiyat listesini paylaştı. 

BAT grubunda en ucuz sigara 36 lira 50 kuruş olurken, en pahalı sigara fiyatı 65 TL olarak açıklandı.

JTI grubunun paylaştığı fiyat listesine göre ise en ucuz sigaranın fiyatı 37 liraya yükseldi. 




Sigara zam

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