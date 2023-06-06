Sigaraya peş peşe zam!
Sigaraya dev zamlar gelmeye devam ediyor. Philip Morris grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam yapmasının ardından JTI ve BAT grubu da fiyatlarına zam yaptı.
Dolar/TL tarafında hareketli günler yaşanırken sigara fiyatlarına peş peşe zam geldi. Zamlı sigara fiyatları tiryakilerin ağzını açık bıraktı.
Philip Morris grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam yapmasının ardından JTI ve BAT grubu da zamlı sigara fiyat listesini paylaştı.
BAT grubunda en ucuz sigara 36 lira 50 kuruş olurken, en pahalı sigara fiyatı 65 TL olarak açıklandı.
JTI grubunun paylaştığı fiyat listesine göre ise en ucuz sigaranın fiyatı 37 liraya yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun Erdoğan'dan son isteği ortaya çıktı
- CHP'nin yeni A Takımı belli oldu!
- Altaylı: Mehmet Şimşek intikam bıçağını kanırttı
- Ünlü şarkıcı yaşımını yitirdi
- Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
- Yeni Gençlik ve Spor Bakanı görevi devraldı
- Erdoğan'ın yeni kabinesi için dikkat çeken yorum
- Finans devi 'faiz artışı' bekliyor
- Sabit lider... Döner kadro!
- İngiliz istihbarat başkanından sahte hesaba tebrik