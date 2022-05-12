Çay üreticileri isteklerini haykırdı: 'Taban fiyatı 10 TL olsun'

12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

CHP Rize İl Başkanlığı, çay üreticilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek için basın açıklaması düzenledi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, çay üreticilerinin yüzde 300’den fazla artan gübre fiyatları nedeniyle çay bahçelerine gübre atamadığına dikkat çekti. Saltuk, “Yüksek enflasyon ve zamlar nedeniyle çay üreticilerimiz büyük sıkıntı içinde. Bu nedenle çay sektörü acilen desteklenmesi gereken bir sektördür” dedi.

Deniz, çay üreticilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı: Yaş çay alım fiyatı desteklemelerle birlikte kilogramı en az 10 TL olsun. Gübre destekleme bedelleri dönüm başına en az 250 TL olmalı. Taban fiyat uygulamasına geçilsin ve açıklanan yaş çay alım bedelinin altında alım yapılması yasaklansın, çay üreticilerine enflasyon farkı ödensin. ÇAYKUR Varlık Fonu’ndan çıkarılsın.”