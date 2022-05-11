Çay üreticileri yürüyüş çağrısı yaptı, Valilik tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 07:52

Çay Üreticileri Meclisi'nin çifçi ve çay üreticilerinden toplantıkları talepleri iletmek üzere ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önüne yürüyüş yapacağını duyurmasının ardından Rize Valiliği eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı

Rize Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada şöyle denildi:

"Rize ili mülki sınırları içerisinde 12 Mayıs 2022 perşembe günü saat 00.00’dan itibaren 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 24.00’a kadar 5 gün süre ile 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 sayılı kanun 17’nci maddesinde istinaden yasaklanmasını; ilimizde düzenlenecek olan ticari reklamlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, el ilan bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma, anket yapılmasına, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma. Protesto eylemi ve benzeri eylem etkinlerin 5442 sayılı il idaresi kanunun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanması; Ayrıca her türlü izinli-izinsiz toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur."

ÇAYKUR'A YÜRÜYÜŞ ÇAĞRISI

Rize Valiliği'nin yasak kararının öncesinde Çay Üreticileri Meclisi, topladıkları imzaları ve taleplerini Çaykur Genel Müdürlüğü’ne iletmek üzere yürüyüş yapacaklarını duyurmuştu. 12 Mayıs Perşembe günü Çaykur Genel Müdürlüğü önüne çağrı yapan meclisin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz derin bir ekonomik kriz içinde her gün, başta temek gıda maddeleri olmak üzere tüm tüketim malzemelerine zam geliyor. Geçen yılla kıyasladığımızda gelirlerimiz eridi, alım gücümüz 1/4 oranında düştü. Temel gelir kaynağımız olan yaş çay hasadı için tarlalara gireceğiz. Ancak hasat başlamadan daha gübreleme döneminde gübre alımı için borçlandık. Hsasat dönemi maliyetleri yüzünden daha da borçlanacağız.

Çiftçi arkadaş, çaresiz değiliz. Örgütlenip sesimizi duyurmak zorundayız."

Bu anlayışla bölgede çay üreticileri olarak taleplerimizi içeren imza metni hazırladık.Topladığımız imzaları Çaykur Genel Müdürlüğü’ne ulaştıracağız."