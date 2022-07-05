Çaya iki ayda üçüncü zam geldi
Mayıs ortasında yüzde 43.7 zamlanan çayda fiyat artışı sürüyor. Geçen hafta fiyatı yüzde 2.5 artan çaya bugün de yüzde 9.5'lik bir zam daha geldi.
Çay fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43.71 zam yapmasının ardından fiyat artışları sürüyor.
Geçen hafta fiyatı yüzde 2.5 artırılan çaya bugün de yüzde 9.5 zam daha geldi.
Böylece çaya iki aydan daha az bir sürede toplam yüzde 61.3 zam yapılmış oldu.
YENİ BİR ZAM DAHA GELEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.
Sektör paydaşları, Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların gelebileceğini öne sürüyor.
Video Haberler
- Annesi kapıyı kilitledi; balkondan ateş edip öldürdü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı
- Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
- Taksi durağına silahlı saldırı
- İnşaatın istinat duvarı çöktü: 3 bina boşaltıldı
- İzmit'te hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'
- Tartışma yaratacak 'açlık sınırı' çıkışı