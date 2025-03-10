Çayırhan sahaları özelleştirme ihalesi için Türkiye Maden-İş’ten iddia: İhale için rakamlar çarpıtıldı

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

Sendikanın genel başkanı Nurettin Akçul, verilen teklifin işletmenin değerinin çok altında olduğuna vurgu yaparken kararın iptal edilmesini, özelleştirmeden vazgeçilmesini istedi.

Akçul, iddia edildiği gibi işletmenin zarar eden bir yer olmadığına da dikkat çekerek “Rakamlar yalan söylemez ve gerçek rakamlar kamuoyuna manipüle edilerek servis edilmiştir” dedi.

Çayırhan Termik Santralı ile maden sahalarının özelleştirilmesinde en yüksek teklifi 20 milyar lira ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik AŞ vermişti. Ancak süreç henüz tamamlanmadı. Bundan sonra onay süreci olacak. İhale sonucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanması gerekiyor.

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Çayırhan’ı satan ‘iradenin’ bu yanlış kararından hemen dönmesini” istedi.

“Yetkililer ne yazık ki işçilerin ve bölge halkının sesine kulak tıkamıştır. Kâr eden ve ülkemiz için stratejik öneme sahip olan bu işletme özelleştirilmemelidir” dedi.

ÖZELLEŞTİRME İPTAL OLSUN

Akçul talip olan firmalarla doğrudan bir sorunları olmadığını dile getirerek şöyle devam etti:

“Böylesine verimli ve kazanç sağlayan bir işletmenin devlet eliyle işletilmesini, gelirinin halkın ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını savunduk ve hâlâ da bunu savunuyoruz. Özellikle de değerinin çok altında bir fiyata ihale edilmesi, bizleri ayrıca derinden üzmüştür. Rakamlar yalan söylemez ve gerçek rakamlar kamuoyuna manipüle edilerek servis edilmiştir.”

Akçul, işçilerin ve ailelerin endişelerinin hâlâ had safhada olduğuna dikkat çekti. “İşçi kıyımı yaşanacak mıdır? Çalışma koşullarında kötüleşme olacak mıdır? Üretim baskısı artacak mıdır? Lojmanlar boşaltılacak mıdır?” gibi soruların yanıtsız olduğunu vurgulayan Akçul, “İşçilerin kaderini belirsiz bir akıbete sürükleyenlerin aldığı vebal büyüktür. Bu vebalin altında yıllarca esir kalacak ‘irade’ye sesleniyoruz. Bu kararı iptal edin” dedi.