ÇAYKUR işçisi kadro istiyor

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 05:17

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Arslan, işçilerin kadrosuz ve güvencesiz bir şekilde çalıştığını belirtti.

Arslan, “ÇAYKUR bünyesinde çalışan işçiler mevsimlik çalıştıkları ve kadroları olmadığı için 5 ay 29 gün çalışıp bu sürede kazandıkları parayla 12 ay geçinmeye çalışıyorlar. ÇAYKUR’u milyonlarca lira zarara uğratanlar, mevsimlik işçiye kadro hakkını çok görüyor” diye konuştu.

ÇAYKUR işçilerinin kazandıkları ücretin yıllık ortalamasının açlık sınırın altında kaldığını belirten Arslan, “9 bin işçi etkileniyor. Fabrikalarda da iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yetersiz” dedi.