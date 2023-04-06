İktidar 'sorunu çözdük' derken ÇAYKUR 1365 sezonluk çalışan ilanına çıktı

İktidar bir yandan “Bir sorunu daha çözdük, bir dosya daha kapandı” diyerek geçici işçilerin kadroya alınacağını ilan ederken diğer yandan ÇAYKUR’un 1365 geçici işçi alacağı ortaya çıktı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
İktidar 'sorunu çözdük' derken ÇAYKUR 1365 sezonluk çalışan ilanına çıktı
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ÇAYKUR’un duyurusuna göre, yaş çay fabrikaları ile 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Böl. Müdürlüğü’ne geçici işçi alınacak. Bu işçilerin 1060’ı Rize, 213’ü Trabzon, 87’si Artvin, 5’i de Giresun’daki işyerlerinde işe başlatılacak. Bu işçiler noter kurasıyla belirlenecek. İşe girmeye hak kazanıp da işle başlatılan işçiler en az 5 yıl boyunca nakil talebinde bulunamayacak. 

Oysa iktidar yaklaşık 60 bin geçici işçinin kadroya alınacağını açıklamıştı. Meclis’te kabul edilen “torba yasa” da dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre geçici işçiler, çalıştırıldıkları işyerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek. Sürekli işçi kadrosunda boşalma olmazsa işçiler geçici işçi olarak çalışmaya devam edecek. Mevcut geçici işçilerin çalışma süreleri de 11 ay 29 güne çıkarılabilecek. Ancak buna da idare karar verecek.

Ayrıca ÇAYKUR’daki geçici işçilerin çalışma sürelerinin bu seviyeye çıkarmak çok zor. Çünkü çayda kampanya dönemleri 6 ay sürüyor. Bu nedenle de işçi konfederasyonları geçici işçilerin süre şartı ve hiçbir koşul olmadan hemen kadroya geçirilmesini istiyor.


İktidar ÇAYKUR geçici işçi

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