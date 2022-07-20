Celsius çöküşünden bu yana en yüksek seviye: Bitcoin ne kadar oldu? (20 Temmuz 2022)
Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü ivmenin ardından kripto para piyasasının büyüklüğü yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. Kripto para piyasası, Celsius'un işlemleri durdurma kararından bu yana ilk kez güçlü toparlanma sinyalleri verdi.
Bitcoin haziran ayı ortalarından bu yana ilk kez 23 bin doların üzerini gördü. Bitcoin'de günlük yükseliş yüzde 10'u buldu.
Bitcoin ile birlikte Ether ve Solana'da da çift yönlü prim izlendi.
Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, Bloomberg Kripto Zirvesi'nde yaptığı konuşmada en kötüsünün geride kaldığını belirtti. Novogratz, Bitcoin'in 5 yıllık vadede 500 bin dolar olacağı yönündeki beklentisini yeniledi.
PİYASADA BELİRSİZLİĞİN ARTMIŞTI
Mayıs ayının ortasında, kripto para birimi TerraUSD'nin değer olarak “çökerek” kripto piyasasını sarsmasının ardından, 13 Haziran’da en büyük kripto para kredi platformu biri olan Celsius Network “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıklamıştı. Bu da piyasada belirsizliğin artmasına neden olmuştu.
Celsius Network'ü çevreleyen türbülans ve başta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının agresif sıkılaşma süreci yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasını beraberinde getirirken, buna paralel kripto sektörde artan belirsizlikler kripto para piyasasını baskı altında tutmaya devam ediyordu.
Kripto para Borsası Coinbase, 14 Haziran'da çalışan sayısını yüzde 18 azaltacağını duyurdu.
İşten çıkarmalar şirketlerin kripto piyasasında hızlı bir toparlanma beklemediğinin bir işareti olarak görüldüğü için piyasadaki belirsizliği artıran unsurlar olarak öne çıkmıştı. Öte yandan, bazı kripto madencilerinin varlıklarını satması dikkati çekmişti.
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