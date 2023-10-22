Cemal Enginyurt'tan partilere ödenen hazine yardımına tepki: "Halka maaş zammı vermiyor..."

Yayınlanma: 22.10.2023 - 14:42

Güncelleme: 22.10.2023 - 14:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aylardır beklenen emekli maaşına zamla ilgili bir defaya mahsus sadece çalışmayan emeklilere 5 bin TL vereceklerini açıklayarak 2023 yılında temmuzda SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 25'lik zam yapmıştı.

Öte yandan emekliler geçtiğimiz temmuz ayında yapılan zamdan bu yana ek zam beklentisi içinde.

Mevcut enflasyon şartlarında 7.500 TL ile geçinmeye çalışan emekliler neden kendilerine zam yapılmadığını merak ederken milletvekili Cemal Enginyurt paraların nereye gittiğini açıkladı.

"ADALETINIZ BATSIN, YAZIKLAR OLSUN"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cemal Enginyurt, 5 siyasi partiye hazineden ödenen parayı Twitter (X) hesabından hatırlatırken “Halkına gelince enflasyon yükseliyor diye maaş zammını vermiyor. Adaletiniz batsın, YAZIKLAR olsun" paylaşımında bulundu.