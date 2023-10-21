SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'emekli maaş zammına' dikkat çekti: Kötü haberi verdi...

Yayınlanma: 21.10.2023 - 19:22

Güncelleme: 21.10.2023 - 19:23

Açıklamaları en çok takip edilen sosyal güvenlik uzmanlarından Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklileri üzdü.

Kök maaşa dikkat çeken Erdursun, en düşük emekli maaşının 7.500 TL değil 5.000 TL olduğunu vurgulayarak yüzde 50 zam yapılması halinde maaşlardaki değişikliğin ne olacağını anlattı.

KÖTÜ HABERİ VERDİ

Erdursun yaptığı açıklamada yeni yılda emekli aylıklarına gelecek olan zammı açıkladı. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayılarda yapılacak değişikliklerin emeklilerin maaşlarını nasıl etkileyeceğini belirtti.

Özgür Erdursun, emekliye enflasyon farkı ve oransal artış (refah payı) toplamında yüzde 50 zam verilmesi halinde, kök aylığı 5.000 TL olan ve 7.500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emeklinin 2024 yılında da 7.500 TL almaya devam edeceğini söyledi.

Emeklilerin yılbaşında alacağı zammın maaşları ne kadar etkileyeceğini SGK uzmanı Erdursun şöyle anlattı:

“Ocak ayında emekliye enflasyon farkı ve oransal artış toplamında yüzde 50 zam verilirse, kök aylığı 5.000 TL olan ve 7.500 TL’ye tamamlanan aylığı alan emekli 2024 yılında da 7.500 TL almaya devam eder. Çünkü bu durumda emekli aylığı artış katsayısı yüzde 50 artar ve bu katsayı sabit kalır.”