‘Çerez’ niyetine: Cumhurbaşkanlığına 20 makam aracı alınacak

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:55

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:59

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde kamu kurumlarının alacağı araçların sayıları ve cinsleri belirlendi.

Teklife göre Cumhurbaşkanlığı’na 20 araç daha alınacak. Bu araçların 5’i makam aracı olmak üzere 10’u binek otomobil, 5’i 17 kişilik minibüs, 5’i de panel tarzı olacak. Cumhurbaşkanlığı’nın alacağı araçlar için bütçe teklifinde vergi hariç 17 milyon 835 bin lira ödenek ayrıldı. Makam aracı olarak kullanılacak 5 araç için de vergiler hariç 1 milyon 149 bin lira bedel belirlendi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bu rakamları artırmaya yetkili olacak.

TBMM’YE 27 YENİ ARAÇ

Bütçe teklifine göre, TBMM’ye ise 20’si binek otomobil olmak üzere 27 araç satın alınacak. Bütçede, Dışişleri Bakanlığı’na 15 otomobil, 4 arazi tipi binek araç, 17 kişilik 3 minibüs, fiyatı bakanlık tarafından belirlenecek 10 otomobil ve 10 servis aracı olmak üzere toplam 42 araç alınacak. Bakanlığın fiyatlarını belirleyeceği 10 otomobil ve 10 servis aracı güvenlik önlemli olacak. Bakanlığın güvenlik önemli araçların ücreti de dahil olmak üzere araçlara 34 milyon 339 bin lira ödemesi öngörülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne güvenlik hizmetlerinde kullanılması için 100 binek otomobil, arazi tipi 8 kişilik 5 araç, 17 kişilik 10 minibüs, 6 kişilik 10 pik-up, 57 panel araç, 40 kişilik 5 otobüs, 41 kişilik bir otobüs, 3 kamyon, bir ambulans, bir cenaze aracı, 5 motosiklet ve trafik hizmetlerinde kullanılması için 200 binek otomobil, trafik hizmetlerinde kullanılması için 30 station- vagon ve 20 arazi tipi binek araç, 40 panel tipi araç ve 50 motosiklet satın alacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA 150 ARAÇ

Gelir İdaresi Başkanlığı ise önümüzdeki yıl 150 adet panel tipi araç alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu yıl bakanlık merkezi yönetimde idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak için 500 taşıt, 17 kişilik bir minibüs, bir de pik-up satın alınacak. Bakanlığın bu alacağı araçlardan 500’nün bedeli kendisi tarafından belirlenecek.

Kurumların alacağı bu araçların vergi hariç en yüksek limitleri de teklifte yer aldı. Dışişleri Bakanlığı’nca devlet hizmetlerinde temsil amaçlı alınacak taşıtlar için 1 milyon 50 bin lira ödenek belirlendi. Yine makamlar için kullanılacak binek otomobillerin sınırı da 1 milyon 49 milyon lira olarak bütçede yer aldı. Diğer binek otomobillerin sınırı ise 450 bin lira. 6 kişilik pick-up için limit 937 bin lira ve bu araç arazi için ise 1 milyon 301 bin lira olarak parasal limiti sınırlandırıldı. Panel tarzı araçların sınırı 499 bin lira, 40 kişilik otobüslerinki 40 milyon 116 bin lira ve 41 kişi ve üstü otobüsler için de 4 milyon 930 bin lira olacak. Motosikletlerde ise motor gücü baz alındı. 600 cc motosikletler için 256 bin lira, 601 cc ve üstü için ise 276 bin lira sınır belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm bu araçların sınırlarında değişiklik yapmaya yetkili olacak. Bu yetki teklifte, "Bu cetvelde belirlenen azami satın alma bedelleri, her türlü vergi öncesi bedellerdir. Bu fiyatlarda değişiklik yapmaya, bu bedelleri belirli makam ve hizmetler için farklı miktarlarda tespit etmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir" şeklinde ifade edildi.

ŞİMŞEK ‘ÇEREZ PARASI’ DEMİŞTİ

2015 yılında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in makam aracına ilişkin tartışmalarda, “Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar, topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş çatlasa 2 bin genel müdür var. Hadi 40 müsteşar ve 100 müsteşar yardımcısı olsa abartıyorum, 26 bakan bunların hepsini toplasanız Türkiye’nin milli gelirinde, bütçesinde çerez parası değil, çerez” demişti.