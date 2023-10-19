Mehmet Şimşek 'yatırım' turunda! Sıradaki durağı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün de Paris'te yatırımcılarla buluşacak. Şimşek, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2023 - 09:28
Mehmet Şimşek 'yatırım' turunda! Sıradaki durağı belli oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.

Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

FIRSATLARI ANLATACAK

Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.

UZAK DOĞU'YA DA GİDECEK

Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, "Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.


Mehmet Şimşek yatırım Hazine ve Maliye Bakanı

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