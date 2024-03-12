Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'

Son olarak Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Serdar Kılıçarslan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağlar Ertuğrul, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programına konuk oldu. Evlilik hakkındaki açıklamalarıyla sosyal medyayı sallayan Ertuğrul altın fiyatlarındaki yükselişe isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:30
Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'
Abone Ol google-news

Benim İçin Üzülme, Beyaz Karanfil, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede yer alan Çağlar Ertuğrul bu defa 'evlilik' hakkındaki yorumlarıyla gündem oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programına konuk olan Çağlar Ertuğrul altın fiyatlarındaki yükselişe de sitem etti.
7 yıldır Kayla Manukyan'la aşk yaşayan ve daha önce 'şartlar evlilik için zor, çok pahalı' diyen Çağlar Ertuğrul'a Ahmet Mümtaz Taylan, "Noldu az para mı kazanıyorsun Çağlarcım, hangi şartlar?" diye sordu.

Çağlar Ertuğrul ise "düğün mekanları pahalı, damatlık pahalı" açıklamalarına gülerek devam edince "Yapmayın düğün o zaman, nikahınızı kıyın" önerisinde bulundu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın düğünü anlayamadığını ve gereksiz bulduğunu belirtmesi üzerine Çağlar Ertuğrul '"Ya bir de o kadar düğüne gidiyorsunuz şimdi Ahmet abicim, altın takıyorsunuz falan. Sonra iki sene sonra boşanıyor, altınımı geri ver demek istiyorum yani. Niye boşandın o zaman demek istiyorum" dedi.


çağlar ertuğrul haberleri Ahmet Mümtaz Taylan haberleri Empati haberleri altın fiyatları haberleri

İlgili Haberler

Hazal Kaya'nın partneri belli oldu: Çağlar Ertuğrul'la başrolü paylaşacak

Hazal Kaya'nın partneri belli oldu: Çağlar Ertuğrul'la başrolü paylaşacak
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması: 'Bir zorluk olursa evlenirim'

Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması: 'Bir zorluk olursa evlenirim'
Çağlar Ertuğrul’dan, Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Tamer Karadağlı’ göndermesi

Çağlar Ertuğrul’dan, Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Tamer Karadağlı’ göndermesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Oppenheimer’ ile Gazze çağrısı damga vurdu: İşte 96. Oscar ödüllerini kazananlar

‘Oppenheimer’ ile Gazze çağrısı damga vurdu: İşte 96. Oscar ödüllerini kazananlar
Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’

Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’
Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!

Kiralık gönderileceği iddia edilmişti: Arda Güler'den Real Madrid kararı!
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
TFF açıkladı: Galatasaray ile Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı!

TFF açıkladı: Galatasaray ile Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı!
Boşanma aşamasındaki Eşine falçatayla saldıran sanığa ağır ceza

Boşanma aşamasındaki Eşine falçatayla saldıran sanığa ağır ceza
Alperen Şengün'den kötü haber: Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti

Alperen Şengün'den kötü haber: Sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etti
Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor

Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor