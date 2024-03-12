Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'

Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:30

Güncelleme: 12.03.2024 - 14:33

Benim İçin Üzülme, Beyaz Karanfil, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede yer alan Çağlar Ertuğrul bu defa 'evlilik' hakkındaki yorumlarıyla gündem oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de yayınlanan Empati programına konuk olan Çağlar Ertuğrul altın fiyatlarındaki yükselişe de sitem etti.

7 yıldır Kayla Manukyan'la aşk yaşayan ve daha önce 'şartlar evlilik için zor, çok pahalı' diyen Çağlar Ertuğrul'a Ahmet Mümtaz Taylan, "Noldu az para mı kazanıyorsun Çağlarcım, hangi şartlar?" diye sordu.

Çağlar Ertuğrul ise "düğün mekanları pahalı, damatlık pahalı" açıklamalarına gülerek devam edince "Yapmayın düğün o zaman, nikahınızı kıyın" önerisinde bulundu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın düğünü anlayamadığını ve gereksiz bulduğunu belirtmesi üzerine Çağlar Ertuğrul '"Ya bir de o kadar düğüne gidiyorsunuz şimdi Ahmet abicim, altın takıyorsunuz falan. Sonra iki sene sonra boşanıyor, altınımı geri ver demek istiyorum yani. Niye boşandın o zaman demek istiyorum" dedi.