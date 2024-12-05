Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: 'Bundan aşağısı olmaz'

Yayınlanma: 05.12.2024 - 14:09

Güncelleme: 05.12.2024 - 17:28

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 asgari ücret zammı ve en düşük emekli maaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, asgari ücretin daha düşük olamayacağını vurgulayarak, "İmkanı olan herkes daha fazla versin" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Cevdet Yılmaz, katıldığı bir TV programında asgari ücretin belirlenmesinin kamunun değil, üçlü bir mekanizmanın (kamu, işçi ve işveren sendikaları) kararı olduğunu belirtti. Bu sürecin en geç Aralık ayında tamamlanacağını ifade eden Yılmaz, "Asgari ücret, adı üzerinde bundan daha aşağısı olmaz" dedi. Geçen yıl ve bu yıl büyük artışlar yapıldığını hatırlatan Yılmaz, özellikle metropollerde işletmelerin kendi müzakereleriyle adımlar attığını ancak kamuda asgari ücret alan olmadığını vurguladı.

EMEKLİ MAAŞINDA YENİ DÜZENLEME GELEBİLİR

Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Şu an en düşük emekli maaşının "12 bin 500 TL" seviyesinde olduğunu belirten Yılmaz, bu maaşın tekrar değerlendirileceğini ve bir kanuni düzenleme gerektiğini söyledi. Yılmaz, emekli maaşlarında bir iyileştirme yapılacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yılmaz, 2024’te asgari ücretin yüzde 50'ye yakın bir artışla önemli bir seviyeye geldiğini iddia ederek asgari ücreti "vergi dışı tutmanın" da önemine dikkat çekti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Kanuni düzenleme ile belirli bir oranda asgari emekli ücreti belirlendiğini belirten Yılmaz, "Şu anda 12 bin 500 lira seviyesinde. Memur ve emekliler için kurallar var. 12 bin 500 lira için ise mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır. Burada bir kanuni düzenleme gerekiyor” dedi.