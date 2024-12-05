Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması: 'Bundan aşağısı olmaz'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret ve emekli maaşları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, asgari ücretin ve en düşük emekli maaşıyla ilgili ise bir değerlendirme yapılacağına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 asgari ücret zammı ve en düşük emekli maaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, asgari ücretin daha düşük olamayacağını vurgulayarak, "İmkanı olan herkes daha fazla versin" dedi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Cevdet Yılmaz, katıldığı bir TV programında asgari ücretin belirlenmesinin kamunun değil, üçlü bir mekanizmanın (kamu, işçi ve işveren sendikaları) kararı olduğunu belirtti. Bu sürecin en geç Aralık ayında tamamlanacağını ifade eden Yılmaz, "Asgari ücret, adı üzerinde bundan daha aşağısı olmaz" dedi. Geçen yıl ve bu yıl büyük artışlar yapıldığını hatırlatan Yılmaz, özellikle metropollerde işletmelerin kendi müzakereleriyle adımlar attığını ancak kamuda asgari ücret alan olmadığını vurguladı.
EMEKLİ MAAŞINDA YENİ DÜZENLEME GELEBİLİR
Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin de açıklamalar yaptı. Şu an en düşük emekli maaşının "12 bin 500 TL" seviyesinde olduğunu belirten Yılmaz, bu maaşın tekrar değerlendirileceğini ve bir kanuni düzenleme gerektiğini söyledi. Yılmaz, emekli maaşlarında bir iyileştirme yapılacağını ifade etti.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yılmaz, 2024’te asgari ücretin yüzde 50'ye yakın bir artışla önemli bir seviyeye geldiğini iddia ederek asgari ücreti "vergi dışı tutmanın" da önemine dikkat çekti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Kanuni düzenleme ile belirli bir oranda asgari emekli ücreti belirlendiğini belirten Yılmaz, "Şu anda 12 bin 500 lira seviyesinde. Memur ve emekliler için kurallar var. 12 bin 500 lira için ise mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır. Burada bir kanuni düzenleme gerekiyor” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem!
- Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı!
- Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken açıklama
- Suriye ordusu çekildi... HTŞ, Hama'ya girdi!
- Anneannesini öldürmüştü...
- Lisede korkunç olay
- Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!
- Kalp krizi şüphesiyle gelen hasta sıra beklerken öldü
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası