Karar yazarı Uğur Emek: 'Sosyal konut projesinde KDV peşin ödenecek'
TOKİ sosyal konut projesini değerlendiren Karar gazetesi yazarı Uğur Emek, "100 bin konutluk projesini başarıyla tamamlayamayanlar el artırdılar, 500 bin konut projesini müjdelediler" dedi. Ayrıca Emek, sosyal konutların KDV'lerinin peşin ödeneceğine değindi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve TOKİ eliyle yapılacak olan sosyal konut projesini değerlendiren Karar gazetesi yazarı Uğur Emek dikkat çeken detayı paylaştı.
Emek, 2019'da da TOKİ aracılığıyla "81 ilde 100 bin konut" projesi başlatıldığını ancak bu projenin tamamlanamadığını belirterek "100 bin konutluk projesini başarıyla tamamlayamayanlar el artırdılar, 500 bin konut projesini müjdelediler" dedi.
Emek, sosyal konut projesinde anahtar teslimden sonra KDV'nin peşin olarak ödeneceğini belirterek şöyle yazdı:
"Değerli hak sahipleri anahtar teslim tarihinde geçerli olan KDV oranından verginizi peşin olarak ödeyeceksiniz.
İlk proje müjdelendiği zaman 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV oranı yüzde 1 idi.
1 Nisan 2022 tarihinden sonra bu oran yüzde 8’e çıkarıldı. Çünkü kamu finansmanı zor durumdaydı.
Bu demek oluyor ki anahtar tesliminde 2+1 daireler için 55 bin 120 lira ve 3+1 daireler için de 72 bin TL KDV ödenecek. Hem de peşin olarak.
Artış olmasaydı ödenecek KDV tutarları sırasıyla 6 bin 890 ve 9 bin lira olacaktı.
Ne sosyal projeymiş ama?"
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