Çevreci olmak da pahalı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

Elektrikli araç denince akla gelen ilk üreticilerden biri olan Tesla’nın geçen hafta Türkiye pazarına gireceğini açıklamasının ardından, elektrikli otomobil tartışması yeniden gündemimize girdi. Batı ülkeleri elektrikli otomobillere geçiş için üreticilere makul süre verip, şarj istasyon ağı kurmayı önceliklerken; yurttaşlarını zorlamak yerine teşvik etmeyi de ihmal etmiyor. Pek çok ülkede emisyon odaklı vergilendirme yapılırken, hurda, elektrikli araç tercihinde indirim gibi imkânlar da sunuluyor. Ancak Türkiye, bu ülkelerden farklı olarak elektrikli araçları teşvik etmek yerine, otomobilde genel olarak aşırı ağır olan vergi yükünü elektrikli otomobillerde de sürdürüyor.

Öte yandan şarj istasyonu teşviği ve kuralları da çok sınırlı düzeyde. Altyapı sorunları ve yüksek fiyatlar Türkiye’de elektrikli otomobillerin tercihini çok kısıtlı düzeyde tutuyor. 2021 yılında tüm Türkiye’de yalnızca 431 araç satılabildi. Genel olarak Türkiye’de 2000-2500 aralığında elektrikli otomobilin yollarda olduğu tahmin ediliyor. 2022 yılı içerisinde Renault, Kia, Volkswagen gibi pek çok markanın elektrikli modellerini Türkiye’ye getirmesi bekleniyor. Türkiye’de elektrikli otomobil alarak çevreci olmayı tercih etmek o kadar zor ki, birçok modelin elektrikli versiyonu neredeyse iki kat daha pahalı.

Örneğin benzinli Hyundai Kona 450 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılırken, elektriklisi 705 bin TL’den başlıyor. Benzinli Mini 622 bin TL seviyesindeyken, elektrikli Mini’ye sahip olmak için ödemeniz gereken tutar 979 bin TL. Öte yandan elektrikli otomobilleri şarj etmek de hiç ucuz değil. Örneğin 504 km menzil imkanı sunan Tesla Model3’ü yüzde 80 düzeyinde şarj etmek 200 TL civarında maliyet oluşturuyor.

NE YAPILMALI?



Evrensel regülasyonlar, teknolojik gelişim ve iklim krizi elektrikli otomobillerin geleceğimiz olacağına dair şüphe bırakmıyor. Türkiye’de bu sürecin ardında kalmamak için neler yapmalı?

Elektrikli araçlardan ÖTV kaldırılarak, yurttaş çevreci olmaya teşvik edilmeli.

Hurda teşviği elektrikli araçlar için ekstra teşvikle sunulmalı.

ÖTV kaldırıl(a)mıyorsa, karmaşık oranları basitleştirilmeli en azından fosil yakıtlılara göre avantajlı olmalı.

Ana sanayi ve yan sanayi üreticileri elektrikli araçla ilgili üretimde teşvik almalı.

Şarj istasyonlarını arttıracak regülasyonlar hızlıca uygulamaya konulmalı.

MERCEDES TÜRKİYE’DEN YENİ KAMYON

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros L çekiciler Türkiye’de satışa sunulmaya başlandı. Actros serisinin en büyük ve en donanımlı modeli Actros L’nin satışa sunulması ile ilgili konuşan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “1996 yılından beri sektörde standartları belirleyen Actros serisinin en büyük ve en donanımlı modeli Actros L’yi ülkemize sunmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz en konforlu kamyon olarak öne çıkan Actros L; lüks, konfor, güvenlik ve teknolojide bir üstünü sunuyor.

Actros ailesi; sunduğu güvenlik donanımları, konforu ve düşük işletme maliyeti ile yıllardır Türkiye kamyon pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri” dedi.

TÜRKİYE’DE SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI

Renault Zoe 80 kWh – 576.900 TL

Hyundai Kona 100 kWh – 705.122 TL

Mini Cooper 32.6 kWh – 979.785 TL

Hyundai Kona 150 kWh – 1.024.287 TL

Skywell ET5 71.98 kWh – 1.218.000 TL

Volvo XC40 Recharge 78 kWh - 1.274.000 TL

Mercedes-Benz EQA 350 4Matic – 1.446.500 TL

BMW iX3 80 kWh - 1.784.900 TL

Jaguar I-Pace 90kWh – 2.150.591 TL

BMW İX xDrive40 – 2.654.900 TL

Mercedes-Benz EQS 580 4Matic – 4.207.500 TL

Porsche Taycan Turbo – 5.180.000 TL

Porsche Taycan Turbo S – 7.000.000 TL

TÜRKİYE’DE 2000 ŞARJ İSTASYONU VAR

2021 yılı itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde iki bine yakın şarj istasyonu hizmet veriyor. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği’nin (TEHAD) yaptığı araştırmaya göre 11 firmanın fiilen şarj istasyonu yatırımı bulunuyor. Bu alanda 18 firma ise satış-pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor. Tesla da Türkiye’ye gelişiyle beraber ilk etapta 10 ilde hızlı şarj istasyonları kuracağını açıkladı.



GLOBAL SATIŞLARI YÜZDE 10.1 ARTTI



Hibrit motor teknolojisiyle dünyanın elektrikli otomobile geçisinde ön sıralarda yer alan Toyota, 2021 yılında global üretim adetlerini ve satışlarını artırmayı başararak yılı lider olarak tamamladı. Ocak-Aralık 2021 döneminde Toyota’nın global satış adetlerinde % 10.1’lik artış elde edilerek 10 milyon 495 bin 548 adet araç satışı gerçekleştirildi. Toyota, Japonya dışında 8 milyon 386 bin 738 adetlik satışa imza atarken, dünya çapında üretim adedi ise 2021’de bir önceki yıla göre % 9.4 artarak 10 milyon 76 bin 246 adet oldu.

ELEKTRİKLİYE 25 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

Renault, Nissan ve Mitsubishi, elektrikli araçlara geçiş stratejilerini hızlandırmak için ittifakın bugüne kadar harcadığı 10 milyar Avro yatırıma ek olarak, 25.8 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını açıkladı. Üç şirketin oluşturduğu ittifak, 2030 yılına kadar 35 yeni elektrikli otomobil modeli üretmeyi planlıyor. Açıklamaya göre üç şirket, 2030 yılına kadar 5 ortak elektrikli otomobil platformu üretecek ve hedefleri şirketlerini ??2050 yılına kadar karbon nötr hale getirmek.

ELEKTRİKLİLER İÇİN EKSPERTİZ HİZMETİ

Türkiye’nin önde gelen oto bakım, mekanik ve onarım markası Auto King, ekspertiz bayileri açacağını açıkladı. Auto King Oto Ekspertiz ile bu alanda standartları belirlemeyi hedefleyen marka, ayrıca Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, elektrikli ve hibrit araçların pil ömrü ve durumunu gösteren ekspertiz raporu da sunacak. Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, “Bu aşamada araç alacakların araç pil durumunu öğrenebilmesi, onlara ileride oluşabilecek masraflar ve araç maliyeti gibi konular hakkında önemli bilgiler verecek ve olası mağduriyetlerden koruyacak” dedi.



