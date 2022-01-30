İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

DHA
30 Ocak 2022 Pazar, 09:07
İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza saat 05.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddialara göre, 34 DAG 158 plakalı Mazlum Ç. yönetimindeki otomobille, 34 DTE 411 plakalı, Engin Çalar (43) yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı.

İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle Çalar, bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalar'ın cenazesi Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen Mazlum Ç. de gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

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