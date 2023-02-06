Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:38

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:39

Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkiliye göre, herhangi bir sızıntı ya da basınç problemi yaşanmamasına karşın güvenlik gerekçesiyle Ceyhan petrol rafinerisine petrol akışı durduruldu.

Deprem enerji altyapısında da tedbirler alınmasına neden oldu.

MARAŞ TÜRKOĞLU VE NARLI’DA YANGIN

Bloomberg’e konuşan üst düzey yetkili, depremin ardından Gaziantep-Maraş doğalgaz hattında hasarlar oluştuğunu, çıkan yangınların söndürüldüğünü söyledi.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre hattın iki noktasında hasar meydana geldi, yangın oluştu. Maraş Türkoğlu ve Narlı’da oluşan hasarlardan sonra çıkan yangınlar söndürüldü.

48 SAAT İÇERISINDE NORMAL AKIŞ BAŞLATILABİLİR

Hasardan Maraş, Hatay illeri ile Pazarcık, Narlı, Kırıkhan, Hassa, Reyhanlı etkileniyor. Bu ilçelere doğalgaz verilemiyor.

Gaziantep ve Kilis de hasardan etkilenirken, buralar hattın içindeki gazdan besleniyor. Üst düzey yetkili, 48 saat içerisinde normal akışın başlatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bloomberg'e konuşan üst düzey yetkiliye göre, herhangi bir sızıntı ya da basınç problemi yaşanmamasına karşın güvenlik gerekçesiyle Ceyhan Petrol Rafinerisi’ne petrol akışı durduruldu.