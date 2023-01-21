Chery Group’tan rekor satış

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 16:25

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 16:25

Chery Group, geçtiğimiz aralık ayında kaydettiği 105 bin 483 adet ile 2022 yılı toplam satışlarını bir önceki yıla göre %28.2 artırdı ve 1 milyon 232 bin 727 adet gibi tarihi bir rakama ulaştı.

Ayrıca Chery Group, bir önceki yıla kıyasla yüzde 67.7 artışla 451 bin 337 adet ihracat gerçekleştirerek, binek araç ihracat satış hacmi sıralamasında 20 yıl üst üste Çinli markalar arasında birinci sırada yer aldı.

Yakın zamanda yeni modelleriyle ülkemizde yollara çıkmaya hazırlanan Çinli otomobil firması Chery, 2022 yılında yaşanan zorluklar ve belirsizliklere rağmen var olan trendin aksine önemli bir büyüme kaydetti ve tarihinin en iyi performansını sergileyerek birçok ‘ilk’ gerçekleştirdi.

Yıllık satış hacmi ilk kez 1 milyon adedin üzerine çıkan Chery, 1.23 milyon adetle yeni bir rekora imza attı. Bununla birlikte yıllık ihracatı da ilk kez 450 bin adede ulaşarak Çinli binek araç markaları arasında rekor kırdı.

Chery Group güncel haliyle dünya genelinde toplam 11.2 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bunların 2.4 milyonu ihracat pazarlarında yer alıyor.

PATENT ÇALIŞMALARI

Chery, 2022'nin sonunda toplam 25 bin 795 patent açıkladı ve 17 bin 177 patent onayı aldı. Bunların yüzde 37'si ise buluşlar içindi.

Chery Group; Haier, Huawei, Luxshare Precision, CATL, iFLYTEK, Horizon Robotics ve farklı sektörlerdeki diğer şirketlerle endüstriyel internet, akıllı çözümler, güç bataryası sistemleri alanlarında ‘sınır ötesi ittifaklar’ oluşturmak için el ele verdi.

Chery ve COSMOPlat tarafından 2022 yılında kurulan HiGOPlat endüstriyel İnternet platformu, Chery Qingdao Süper Fabrikası ve Chery Wuhu Süper Fabrikası'nı art arda devreye aldılar ve uygulamaya koydular.

Bu gelişmeler, Chery için endüstriyel internet ile desteklenen akıllı fabrika uygulamasını hayata geçirmek için pratiklik sağladı. Chery Group 2023 için; yıllık satış hacminde ve diğer önemli iş göstergelerinde büyümeyi sürdürmek için yeni bir hedef belirledi.