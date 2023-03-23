Chery modelleri satışa sunuldu

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 07:01

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 07:01

Türkiye pazarına yeniden giriş yapan Çin’in aralıksız 20 yıldır en çok satan otomotiv üreticisi olan Chery, kısa bir süre önce ön tanıtımını yaptığı 3 yeni SUV modelinin fiyatlarını açıkladı.

Mart ayı itibarıyla satışa sunulan yeni SUV modeller, Chery Türkiye tarafından 5 yıl veya 150.000 kilometrelik garantiye sahip.

Markanın ilk küresel modeli olarak dikkat çeken Chery Omoda 5, 3 ayrı donanım paketi ve lansmana özel 810 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyor.

Tiggo 7 Pro da 3 ayrı donanım paketi ve lansmana özel 825 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla öne çıkıyor.

Markanın, tamamı SUV sınıfındaki yeni modellerinden lükse odaklanan amiral gemisi Tiggo 8 Pro ise 2 ayrı donanım paketi ve lansmana özel 1 milyon 50 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla kullanıcıları bekliyor. Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde 1.6 litrelik turbo benzinli 183 HP’lik motorlar 7 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla sunuluyor.

Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo şöyle konuştu:

“Benzersiz coğrafi avantajları ve güçlü endüstriyel altyapısı ile Asya ve Avrupa arasındaki kesişme noktası olan Türkiye, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinden ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri.

Türkiye bu açıdan, Chery'nin küreselleşme sürecinde büyük önem taşıyan Avrupa pazarına girme noktasında köprü görevi görüyor.

Geçtiğimiz birkaç ayda birçok yetkili satıcı ile işbirliğine gittik ve markaya olan güvenleri için çok minnettarım.

Bundan sonra da Türkiye pazarında büyümeye, daha fazla ürün getirmeye ve otomobil pazarını adım adım zenginleştirmeye devam edeceğiz.

Türk tüketicisine en iyi ürünleri, en iyi hizmeti ve en iyi deneyimi Chery ile sunmaya devam edeceğiz.”

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“2022’de duyurduğumuz Chery’nin Türkiye’deki yeni yapılanması, Türk tüketicisi tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Henüz fiyatlarımızı açıklamadan 20 binin üzerinde müşterimiz bizimle temasa geçerek araçlarımızla ilgilendi.

Bugün ilk etapta 18 ilimizde, 25 yetkili satıcımızla Türkiye’de de müşterilerimizle buluşmaya resmen başlıyoruz.

Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizde hedefimiz, mutlu müşteriler yaratarak daha fazla tercih edilmek ve Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu göstermektir.”

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Türkiye’de satışa sunulan tüm Chery SUV modellerinde 1598 cc’lik 4 silindirli, turbo beslemeli, direkt benzin enjeksiyonlu motorlar kullanılıyor.

183 HP (136.5 kW) güç ve 275 Nm tork üreten 1.6 TGDI motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla kombine ediliyor.

Yakıt tüketiminde verimlilikleriyle dikkat çeken Chery SUV modelleri 3 farklı sürüş modu ve şanzımanıyla yüksek performanslı kullanımları da sağlayabiliyor.

Yakıt tüketim değerlerine bakıldığında Omoda 5, 9.1lt/100 km, Tiggo 7 Pro 8.6lt/100 km ve Tiggo 8 Pro da 8.1lt/100 km benzin tüketiyor.

Tüm modeller ayrıca 4x2 aktarma sistemine sahipken ön frenler hava soğutmalı disk ve arka frenlerde de disk kullanılarak yavaşlama sağlanıyor.

Tüm modeller önde McPherson, arkada da çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyona sahip.