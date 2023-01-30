Xpeng artık Türkiye'de
Çinli otomobil üreticisi Xpeng'in G3i ve P7 modelleri Türkiye'de satışa sunulacak.
Xpeng, elektrikli otomobilleri ile dünyada pek çok ülkede satışlar yapıyor. Kısa süre önce markanın Türkiye'ye de geleceği de açıklanmıştı.
Xpeng Türkiye'den yapılan açıklamaya göre markanın ilk showroom'u İstanbul, Topkapı'da açıldı.
Şu anda şirketin G3i ve P7 modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor. Diğer modellerin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.
Ülkemizdeki satışların resmi olarak şubat ayında başlayacağı ifade edildi.
Elektrikli otomobil pazarının her geçen gün büyüdüğü otomotiv sektöründe Çinli üreticiler yaptıkları fiyat performans odaklı araçlarla dikkat çekiyor.
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