Chery, Omoda 5 ile Avrupa'da

Yayınlanma: 31.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 07:00

Çinli otomotiv üreticisi Chery’nin Mart 2023 itibarıyla Türkiye pazarında da satışa sunduğu Omoda serisinin Avrupa’ya gidecek olan ilk partisi Şangay’dan yola çıktı. İlk olarak İspanya ve İtalya’ya teslim edilmek üzere 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yola çıkan araçlar, 45 gün içinde Avrupa ana karasına adım atacak.

Mayıs ayı boyunca dünyanın farklı ülkelerinde lansman ve araç teslimatları operasyonlarına hız kesmeden devam eden Chery, 16 Mayıs’ta Meksika’da büyük bir etkinlik düzenleyerek müşterilerine Omoda serisinin O-Universe adındaki ekosistemini teknoloji ve moda ile harmanlayarak görsel ve işitsel olarak tanıttı.

İHRACAT REKORU

Ayrıca Chery Omoda serisinin yeni modeli olan Omoda 5, nisan ayında ihracat satışlarını mart ayına göre yüzde 9 artırarak 10 bin 781 adede ulaştı. Bu başarılı satış adetleriyle birlikte ihracat satışları bir ayda ilk kez 10 bin adedin üzerine çıkmış oldu.

Tüm dünyada büyük bir ilgi gören Chery Omoda 5, Çin Yolcu Taşımacılığı Federasyonu verilerine göre, Çin otomobil ihracatında altıncı sırada yer alıyor. Şimdiye kadar, Omoda 5'in Ocak-Nisan arasındaki kümülatif ihracat satışları ise 37 bin 895 adede ulaştı.

Çinli marka ayrıca, küreselleşme stratejisi kapsamında yeni bir elektrikli araç modelini de pazara sunmaya hazırlanıyor.

Bu yeni modelin, yılın dördüncü çeyreğinde küresel tüketicilerle buluşması hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ OMODA 5

Böylece Chery Omoda EV, düşük karbonlu ve çevre dostu bir yapıyla güncel otomobil endüstrisi gereksinimlerini tam olarak karşılaşmış olacak.

Chery Omoda 5, Türkiye'de de yoğun bir ilgi ile karşılandı. 21 Mart'taki lansmandan bu yana talep, Türkiye pazarında Chery Omoda 5’e yoğun olarak devam ediyor.