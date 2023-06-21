Chery'nin ilk etkinliği yapıldı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 07:00

Çin’in en büyük otomotiv üreticisi Chery, Türkiye’nin ilk “Chery ile Sevgiyle-With Chery With Love” (WCWL) etkinliğini Kemer Country Orman Evi arazisinde düzenledi.

Etkinliğe TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO sahipleri aileleri ile davet edildi ve yaklaşık 80 kişi bu organizasyona katılım gösterdi.

Kısa zaman önce Türkiye pazarına yıllar sonra tekrar giren Chery etkinlikte voleybol, futbol, tenis, mini golf, Jenga ve hava hokeyi gibi oyunlar düzenlendi.

Chery ayrıca kadın misafirler için saksı düzenlemesi eğitimi için de profesyonel bir ekip getirdi. Chery, çocuklar için düzenlediği grafiti yarışmasında ise dereceye girenlere oyuncak hediye etti.

Organizasyona gelen bir Chery kullanıcısı “Araç sahiplerinin bir araya gelmesi için nadir bir fırsat. Keyifli ve unutulmaz bir hafta sonu geçirdik. Chery sahibi olarak gurur duydum” ifadelerini kullandı.