Peugeot 408'e yılın tasarımı ödülü

Yayınlanma: 20.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 07:00

Peugeot, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 8’incisi yapılan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında, son 3 yıldır verilen “Yılın Tasarımı” kategorisini bu sene Peugeot 408 kazandı.

Peugeot 408’in, SUV kodlarıyla, dikkat çeken fastback formunu 64 gazeteciden oluşan Otomotiv Gazetecileri Derneği Jürisi, yılın en iyisi olarak belirledi. Eylül 2022’de dünya lansmanı yapılan Peugeot 408, Uluslararası Red Dot Tasarım Ödülü’nün ardından bu alandaki bir diğer ödülü Türkiye’de kazandı.

'SATIŞ HEDEFİMİZİ YÜKSELTTİK'

Yarışmada kazanılan “Yılın Tasarımı” ödülüyle ilgili olarak Peugeot Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu şöyle konuştu:

“Tanıtıldığı günden itibaren hem müşterilerimiz hem de değerli basın mensupları tarafından ilgiyle takip edilen yeni 408 modelimizin ‘Yılın Tasarımı’ olarak seçilmiş olmasından dolayı, hem Türkiye hem de global olarak büyük bir memnuniyet yaşıyoruz.

OGD üyelerine, Peugeot 408’i hem ‘Yılın Tasarımı’ ödülüne layık görmelerinden hem de ‘Yılın Otomobili’ yarışmasında en yüksek ikinci puanı alacak biçimde büyük bir takdir ve beğeniyle değerlendirmelerinden ötürü de içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Mart 2023’te Türkiye satışa sunduğumuz Peugeot 408, bu kısa süre zarfında 3 bine yakın müşterimiz ile buluşurken kısa zamanda 27 bin adet seviyesinde talep toplayarak, gelecek planlarımızı revize etmemizi sağladı.

Fastback tasarımlı C-SUV konumundaki yeni 408 için ilk aşamada belirlediğimiz 2023 yılı satış hedefimizi de yoğun talep ve ilgi sonrası yükselttik.”