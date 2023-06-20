Volkswagen'den bu ay üçüncü fiyat listesi
Volkswagen'den üç haftalık sürede üçüncü bir zam daha geldi. 1 Haziran, 8 Haziran ve 20 Haziran fiyatlarına göre markanın en uygun fiyatlı modeli Polo 72 bin lira zamlandı.
Alman otomobil devi Volkswagen, haziran ayında üçüncü zammını da yaptı. 1 Nisan 2023'te 559.400 TL karşılığında alınabilen Polo, bugün 740.200 TL'ye mal oluyor. Polo'nun en full versiyonu ise 1 milyon TL'nin üzerinde fiyata sahip.
VOLKSWAGEN HAZİRAN 2023 FİYATLARI
Model - 8 Haziran Fiyatı - 20 Haziran Fiyatı
Polo 715.300 TL 740.200 TL
T-Cross 897.100 TL 928.400 TL
Taigo 948.600 TL 981.700 TL
Golf 913.100 TL 944.900 TL
T-Roc 1.186.400 TL 1.227.800 TL
Tiguan 1.419.600 TL 1.469.100 TL
Passat Variant 1.424.300 TL 1.474.000 TL
Passat Alltrack 2.807.700 TL 2.905.700 TL
Volkswagen fiyatları 1 Haziran'da ise şöyleydi:
Model - 1 Haziran Başlangıç Fiyatı
Polo 668.700 TL
T-Cross 838.600 TL
Taigo 886.800 TL
Golf 853.600 TL
T-Roc 1.109.100 TL
Tiguan 1.327.000 TL
Passat Variant 1.331.400 TL
Passat Alltrack 2.624.600 TL
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