Volkswagen'den bu ay üçüncü fiyat listesi

Volkswagen'den üç haftalık sürede üçüncü bir zam daha geldi. 1 Haziran, 8 Haziran ve 20 Haziran fiyatlarına göre markanın en uygun fiyatlı modeli Polo 72 bin lira zamlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 07:00
Volkswagen'den bu ay üçüncü fiyat listesi
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Alman otomobil devi Volkswagen, haziran ayında üçüncü zammını da yaptı. 1 Nisan 2023'te 559.400 TL karşılığında alınabilen Polo, bugün 740.200 TL'ye mal oluyor. Polo'nun en full versiyonu ise 1 milyon TL'nin üzerinde fiyata sahip.

VOLKSWAGEN HAZİRAN 2023 FİYATLARI 

Model - 8 Haziran Fiyatı - 20 Haziran Fiyatı

Polo 715.300 TL 740.200 TL

T-Cross 897.100 TL 928.400 TL

Taigo 948.600 TL 981.700 TL

Golf 913.100 TL 944.900 TL

T-Roc 1.186.400 TL 1.227.800 TL

Tiguan 1.419.600 TL 1.469.100 TL

Passat Variant 1.424.300 TL 1.474.000 TL

Passat Alltrack 2.807.700 TL 2.905.700 TL

Volkswagen fiyatları 1 Haziran'da ise şöyleydi:

Model - 1 Haziran Başlangıç Fiyatı

Polo 668.700 TL

T-Cross 838.600 TL

Taigo 886.800 TL

Golf 853.600 TL

T-Roc 1.109.100 TL

Tiguan 1.327.000 TL

Passat Variant 1.331.400 TL

Passat Alltrack 2.624.600 TL


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