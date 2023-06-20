En ulaşılabilir elektrikli otomobil: Yeni Dacia Spring
Yeni Dacia Spring, ''ekonomik, sağlam, geniş ve elektrikli'' kodlarıyla Türkiye'de yerini almaya hazırlanıyor.
Dacia, markasının temel değerleriyle yüzde 100 elektrikli motorun avantajlarını buluşturan bir kent otomobili olan Spring'i tasarladı. Otomobil kent merkezinde ve çevresindeki gezilerde, motor sesi çıkarmayan ve rahatsızlık verici titreşimler yapmayan yumuşak ve sessiz bir sürüş vadediyor.
26,8 kWh aküsü ile Yeni Dacia Spring, birleşik WLTP çevriminde 220 km ve şehir içi WLTP çevriminde 310 km mesafeye kadar çıkan bir sürüş menzili sağlıyor.
ELEKTRİKLİ, STRESSİZ
Yeni Dacia Spring'in yaklaşık 5 saatte ev veya ofise kurulabilen duvar tipi şarj istasyonuyla bataryası tamamen doldurulabilirken DC hızlı şarjda ise 56 dakikada batarya yüzde 80'e şarj edilebiliyor.
Dacia'nın yeni modeli 4 yetişkinin güvenle yolculuk etmesine imkân tanırken bagaj hacmi 290 litre olarak belirenmiş. Ayrıca arka koltuklar katlanarak bu hacmi artırmak da mümkün.
Dacia Spring'in sahip olduğu bazı donanımlar ise şöyle:
Media Nav multimedya sistemi ve bu sistemin Android Auto™ ve Apple CarPlay™ uyumlu telefon yansıtma özellikli 7" dokunmatik ekran, Bluetooth®, 3,5" renkli sürücü ekranı, arka park sensörü ve geri görüş kamerası, tam elektrikli direksiyon, elektrikli ön ve arka camlar, uzaktan araç kilitleme, klima.
DACİA SPRİNG GARANTİ
Dacia aracın bataryası için ise 8 yıl/120.000 km garanti veriyor.
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