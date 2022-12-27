CHP borçlanmaya dikkat çekti: AKP, seçim hazırlıklarını sürdürüyor

27 Aralık 2022 Salı, 04:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu’nun güncel ekonomi raporunda, AKP iktidarının 2023’teki seçime yönelik “hazırlıklarına” dikkat çekildi.

Rapora göre Hazine’nin iç ve dış borçları bu yılın ilk 11 aylık döneminde hem yeni borçlanma hem kur farklarından kaynaklanmak üzere 1.2 trilyon lira artarak 3.9 trilyon liraya ulaştı. Bu borç stokunun da 2.1 trilyon lirası dış borçlardan oluşuyor. Dış borç stokunun vadesine kadar ödenecek olan faiz yükü ise 817 milyar lira olarak hesaplandı. Ayrıca Hazine’nin borç stokunun yüzde 65.4’nü yurtiçi ve yurtdışından alınan döviz ve altın cinsinden borçlar oluşturuyor.

Yine rapora göre ilgili bakanın yüzde 5 artırma yetkisiyle birlikte 293 milyar lira olan net borçlanma limiti kısa süre önce yapılan yeni yasal düzenleme ile 200 milyar lira artırılarak 493 milyar liraya çıkarılan Hazine, Ocak-kasım 2022 döneminde aynı dönemdeki merkezi yönetim bütçe açığından daha fazla borçlanarak 347.4 milyar lira biriktirdi.

İlk 11 ayda Hazine 383.1 milyar lira iç ve dış borç anapara ödemesi yaparken 764.9 milyar liralık yeni borç aldı. Dolayısıyla net 381.8 milyar liralık borçlanmaya gidildi. Aynı dönemde Hazine’nin nakit dengesi ise 36.3 milyar lira açık verdi. Yapılan borçlanmanın 36.3 milyar lirası nakit açığının finansmanında kullanılırken 347.4 milyar lirasının ise Hazine’nin banka hesaplarında biriktirildiğine işaret edilen raporda, şöyle denildi:

"TÜRKİYE TEHLİKEDE"

“Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri aralık ayında da net 97 milyar liralık bir borçlanma gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Aralık ayı bütçe açığının gelişimine göre Hazine borçlanarak biriktirdiği bu paranın önemli bir kısmını 2023 seçimleri öncesinde, seçim ekonomisinin finansmanı için kullanacak. AKP, iktidarını sürdürebilmek için Türkiye ekonomisini büyük bir tehlikeye atıyor.”