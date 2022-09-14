CHP Ekonomi Masası heyeti, Kocaeli'de iş dünyası temsilcileriyle buluştu: '6 ayın sonunda bu iş olur'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde iş dünyasının temsilcileriyle buluştu.

Kocaeli'nin, ziyaret ettikleri 42'nci il olduğunu belirten Öztrak, bu ziyaretlerle ekonomiyle ilgili geliştirdikleri programı, iş dünyasından aldıkları bilgilerle zenginleştirme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyüme rakamlarına değinen Öztrak, "Son dönemde 'Büyümede bir artış var.' deniliyor. Evet, büyümede bir artış görünüyor. Bunun içinde ciddi istatistiki hatalar olduğunun da kanaatindeyim. Ancak baktığımız zaman büyümenin kalitesinde çok ciddi bir bozulma var. Birincisi bu büyümeden ücretlilerin aldığı pay; 2016'dan itibaren düşmeye başlıyor, 2018'den itibaren de çakılıyor. Yüzde 31'lerden ücretlilerin büyümeden aldıkları pay, Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan aldıkları pay, 10 puan birden düşüp yüzde 21'lere kadar geriliyor" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU AZDIRAN BÜYÜME"

Enflasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, "Bugün enflasyon yüzde 80. Yani bu aynı zamanda enflasyonu da azdıran bir büyüme oldu. Bu büyüme aynı zamanda dış dengeyi de bozdu. 'Cari açık düzelecek, dışarıdan dövizler gelecek, rezervlerimiz artacak, enflasyon düşecek.' diyorlardı, bunların hiçbirisi olmuyor. Cari açık rekor üstüne rekor kırarak gidiyor" diye konuştu.

Öztrak, sorunlara rağmen Türkiye'nin önünde çok önemli fırsatlar bulunduğunu, ülkenin çok önemli üstünlükleri olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık bir pazara erişebildiğini anlattı.

"ÖNCE EKONOMİDE GÜVEN"

Genç nüfusa işaret eden Öztrak, "demografik fırsat penceresi"nin hala açık olduğunu ama zamanın daraldığını dile getirdi. Öztrak, "Bu imkanları dikkate alarak, dünyadaki gelişmeleri de doğru okursak Türkiye rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkar, Avrupa Birliği'nin ve bölgesinin en büyük tedarik üssü olabilir. Refah ve demokrasiyle küresel mutluluk endeksinde hızla yukarılara tırmanır." değerlendirmesinde bulundu.

Göreve gelmeleri halinde öncelikli olarak atacakları adımlardan bahseden Öztrak, önce ekonomide güveni tesis etmek için harekete geçeceklerini, hukuk devleti ve parlamenter sistemin inşasına başlayacaklarını, bununla ilgili düzenlemeleri hızla Meclis'ten geçirmeye başlayacaklarını anlattı.

Öztrak, makroekonomik politikalarının sürdürülebilir olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Maliye politikası açıkları büyütmeden, borcu azdırmadan yeniden makul, istikrara doğru hareket eden bir yapıya getirilecek. Makroihtiyati politika çerçevesi dediğimiz düzenlemeler de gerçek görevlerini yapmaya dönecekler ve makroekonomik koordinasyon çerçevesini de güçlendireceğiz. Kurallı dünyayla uyum sağlayacağımızı ifade eden bir çapa kullanmamız lazım. Bunun için bize en elverişli çapa, Avrupa Birliğiyle tam üyelik müzakerelerinin canlandırılması veya Avrupa Birliği normlarına uyumun canlandırılması olarak gözüküyor. Bütün bunları deklare ettiğimiz andan itibaren ne olacak? O zaman ikinci aşamaya geçeceğiz. Güven artmaya başlayacak, risk primleri düşmeye başlayacak, belirsizlik azalacak. Kabaca 6 ayın sonunda bu iş olur."

Konuşmanın ardından program, basına kapalı devam etti.