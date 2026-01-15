CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen’den Bakan Ersoy’a: Yunanistan sezona hazırlanıyor biz ne yapıyoruz?

CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, Yunanistan’ın Türk turistleri çekmek amacıyla stratejik atılımlarda bulunduğuna dikkati çekti. Uzun vadeli ve sistematik bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Ösen, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ‘Yunanistan sezona hazırlanıyor, biz ne yapıyoruz?' dedi. Ösen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geride bıraktığımız yıl Yunanistan’a giden Türk turist sayısı bir milyon 400 bin kişi iken Yunanistan’dan ülkemize yalnızca 800 bin turist geldi. Yerli turisti bile ülkede tutmakta yeterince başarı gösteremeyen iktidar, yabancı turisti ülkeye ne denli çekebilecek? Yunanistan, Rodos ve Girit hariç, Ege’nin doğusunda yer alan ve nüfusu 20 binin altında olan 24 adada KDV oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Bu uygulama sonucunda standart KDV oranı yüzde 24’ten yüzde 17’ye, gıda ve konaklamada KDV oranı ise yüzde 13’ten yüzde 9’a indirildi. Özellikle 12 Adalar’da Yunanistan’ın eli kuvvetlenmiş ve rekabet gücü artmıştır.

Yunan Adaları’ndaki tesislerin gelirlerinin artmasından dolayı daha çok misafir çekmeye çalışıyorlar. Artan gıda ve personel maliyetleri ile kur politikası yüzünden Türkiye’deki tesislerin ciroları günden güne eriyor. Yunanistan vergi ve teşviklerle yerli tesislerin yanında olurken biz renovasyon işlemleri için bile bir destek göremedik. Türk otelciler, maliyet artışları ve yüksek döviz kurları arasında ayakta kalma mücadelesi vermektedir.

BU GİDİŞATIN SONU PAZAR KAYBI

Yunan turistler daha çok deneyim turizmini amaçlıyor. Bunu biliyoruz. Bakanlık bu zamana kadar, Yunanistan’dan aynı oranda turist çekebilmek adına hangi adımları atmış diye baktığımızda ne yazık ki bir çalışma göremiyoruz. Turizm, ülkemizin bacasız sanayisi iken konaklama işletmelerinin kaderine terk edilmesinin sonucunu pazar kaybı olarak göreceğimiz günler yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında turizm alanında ülkemizi kalkındıracak adımların yanı sıra işletmecileri de yüksek döviz kuru ve maliyet sarmalından kurtaracağız."