Merkez Bankası yayımladı: Konut fiyat artışında rekor sürüyor
Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatları mayısta yıllık bazda 145,5 oranında artarak rekor tazeledi. Mayıs ayı itibarıyla ülke genelindeki 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 1 milyon 194 bin TL'yi aştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 12,4 artarak 430,6 olarak kayıtlara geçti.
Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 12.4 artarak 430,6 seviyesinde gerçekleşti.
Konut Fiyat Endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 145.5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 41.1 oldu.
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 12.7, yüzde 11.9 ve yüzde 11.5 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 165.4, Ankara'da yüzde 147.5 ve İzmir'de yüzde 139.9 yükseldi.
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