Konutta yıllık fiyat artışı yüzde 145’i geçerken en yüksek artış yüzde 165 ile İstanbul’da oldu

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Türk Lirası’ndaki değer kaybı, ithalata bağlı üretim, arsa yetersizliği gibi birçok sorun nedeniyle gün geçtikçe tırmanan konut krizi yurttaşın ev alma hayalini ortadan kaldırdı. Konut fiyatları da her ay yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın her ay açıkladığı Konut Fiyat Endeksi mayıs ayında yine rekor bir seviyeye çıktı. Endekse göre konut fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 145.5 arttı, mayıstaki aylık artış ise yüzde 12.4 oldu.

Endekse göre yeni konutlardaki fiyatlar yıllık yüzde 151.4 artarken, Türkiye genelinde konut metrekare birim fiyatı da 11 bin 944 TL oldu. İllere göre en yüksek artış yüzde 165.4 ile İstanbul’da yaşanırken Ankara yüzde 147.5 ile ikinci İzmir ise yüzde 139.9 artışla üçüncü oldu.İstanbul’da 2021’in mayıs ayında 6 bin 674 lira olan metrekare satış fiyatı bu yıl yüzde 193 artışla 19 bin 615 lira oldu.

MALZEME FİYATI DÜŞSÜN

Konut fiyatlarındaki artışı değerlendiren İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, malzeme fiyatları düşmediği sürece konut fiyatlarında düşüş beklemenin absürd olduğunu söyledi. Malzeme fiyatlarındaki artışın üreticileri durgunluğa ittiğini ve arzı da düşürdüğünü söyleyen Durbakayım, önlemleri şöyle sıraladı:

“Fiyatlar düşsün isteniyorsa en başta malzeme fiyatlarına bir çare bulunmalı, arsa maliyetleri ucuzlatılmalı. Yoksa bu artışlar artık günlük hayatın normali olur. Aynı şekilde çimentoda da sıkıntılar var.”

Nazmi Durbakayım, maliyetlerden dolayı arz düşükken bir de yatırımcılar yüzünden talebin gittikçe yükseldiğini de sözlerine ekledi. Durbakayım, sektörün artan maliyetlerden dolayı, Amerika’daki gibi ahşap, bodrumu olmayan, zemin katlı daha fazla alanın kullanılabildiği konut tiplerine yöneldiğini de söyledi.

SIKILAŞMADA TARİHİ REKOR

Merkez Bankası’nın enflasyon açıklaması beklenirken dolar/TL’de kur 18’e adım adım yaklaşıyor. Gün içinde 17.87’ye kadar çıkan dolar/TL günü 17.85’ten kapatırken Avro/TL, günü sakin geçirdi. Bu gelişmelerin yanı sıra enflasyon ve büyüme tahminlerini açıklayan IMF, yıl sonu küresel enflasyon tahminini yüzde 8.3’e yükseltti. IMF Başekonomisti Olivier Gourinchas, “Parasal sıkılaşma tarihte hiç bu kadar artmamıştı” dedi.