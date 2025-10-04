CHP’li Aşkın Genç: 'İşçinin hakkı İşsizlik Sigortası Fonu'nda işverene gidiyor'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bugün yaptığı yazılı açıklamada ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar rakamlarla çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. İşsizlik Sigortası Fonu, adı üzerinde işsiz kalan vatandaşlarımız için kurulmuş bir fondur. Ancak bugün geldiğimiz noktada fonun birikimi 517 milyar lirayı aşmış olmasına rağmen, bu kaynak işsizlere yeterince ulaşmıyor. Bu yılın ilk sekiz ayında işsizlik ödeneği için 1 milyon 186 bin kişi başvuru yapmış, fakat sadece 579 bin kişiye ödeme yapılabilmiştir. Yani başvuranların yarısından fazlası bu haktan yararlanamamış, fonun büyük bölümü ise farklı alanlara, özellikle de işveren teşviklerine aktarılmıştır. Bu tablo, işçinin hakkının işçiye değil, başka kesimlere gittiğini göstermektedir.

“BATIK KREDİLERİN TUTARI, BİR YILDA YÜZDE 68 ARTTI”

Vatandaşlarımızın borç yükü de tarihi seviyelere ulaşmıştır. Bankalara, finans kuruluşlarına, TOKİ’ye ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam borç 5,3 trilyon lirayı bulmuştur. Bu, Türkiye’de her hane halkının ortalama borçlu hale geldiğinin göstergesidir. Üstelik bankaların tahsil edemediği batık kredilerin tutarı 485 milyar liraya yükselmiş, son bir yılda yüzde 68 artmıştır. Vatandaş hem yüksek faizle borçlandırılmış hem de ödeyemediğinde icra tehdidiyle karşı karşıya bırakılmıştır.

“ÜÇ VATANDAŞTAN BİRİ İCRA KISKACINDA”

Nitekim icra dairelerinin verileri de bu tabloyu doğrulamaktadır. Sadece bu yılın ilk dokuz ayında icra dairelerine 7,7 milyon yeni dosya gelmiş, toplamda ise 24,6 milyon dosya derdest durumdadır. Bu, neredeyse her üç vatandaştan birinin icra kıskacında olduğu anlamına gelmektedir. Türkiye’deki ekonomik yönetim, yurttaşı üretimin ve refahın öznesi haline getirmek yerine, borç ve icra düzenine mahkum etmiştir.

“182 MİLYAR TL EK YÜK OLARAK YANSIYACAKTIR”

Reel sektörün döviz açığı ise ekonomideki kırılganlığı artırmaktadır. Döviz açığı 183 milyar dolara çıkmıştır. Bu şu demektir: Kurda yaşanacak her 1 TL’lik artış reel sektörün bilançosuna 182 milyar TL ek yük olarak yansıyacaktır. Yüksek faiz ortamı nedeniyle TL ile borçlanamayan şirketler dövize yönelmiş, bu da ekonomiyi dış şoklara karşı savunmasız bırakmıştır. Bu kırılganlık, üretim ve istihdam üzerinde ciddi riskler taşımaktadır.

“BÜTÇEDEKİ FAİZ YÜKÜ NEDENİYLE, KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN KAYNAK AZALTILDI”

Bütçedeki faiz yükü de giderek ağırlaşmaktadır. Bu yılın ilk sekiz ayında faiz ödemeleri 1,4 trilyon liraya ulaşmıştır. Yıl sonunda bu rakamın 2,1 trilyon lirayı bulması beklenmektedir. Faiz ödemelerinin bu denli artması, kamu kaynaklarının vatandaşın ihtiyaçlarına değil, borç ve faiz ödemelerine aktarıldığını göstermektedir. Bu yük nedeniyle bütçede tasarrufun adresi personel harcamaları olmuş, kamu hizmetlerine ayrılan kaynak reel olarak azaltılmıştır.

“EKONOMİK GERÇEKLERİ BÜTÜN AÇIKLIĞIYLA DİLE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bugün işçinin hakkı işsizlik fonunda işverene, vatandaşın vergisi bütçede faize, halkın emeği ise icra dairelerine gitmektedir. Vatandaşlarımız borç, icra ve yüksek kur baskısı altında ezilirken, iktidar bu tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Biz CHP olarak halkın yanında durmaya, bu ekonomik gerçekleri bütün açıklığıyla dile getirmeye ve vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz.”