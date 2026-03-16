CHP'li Karatepe'den rekor faiz ödemelerine tepki: 'Para nereye gidiyor diye merak ediyorsanız...'

16.03.2026 14:06:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine dayanan "2026 Yılı Bütçe Harcamaları" tablosunu, "Para nereye gidiyor diye merak ediyorsanız..." ifadeleriyle kamuoyuyla paylaştı. Tablo, bütçeden aslan payının toplumsal hizmetler yerine faiz ödemelerine ayrıldığını ortaya koydu.

FAİZ ÖDEMELERİ REKOR KIRDI

Karatepe'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe verilerinden derlediği tabloya göre, 2026’nın ilk iki ayında merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar şöyle şekillendi:

  • Faiz Ödemeleri: 640 Milyar TL
  • Eğitim Harcamaları: 409 Milyar TL
  • Sağlık Harcamaları: 256 Milyar TL

 

