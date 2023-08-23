CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: 'Enflasyon mısır üreticisini etkilemedi mi?'

Yayınlanma: 23.08.2023 - 14:40

Güncelleme: 23.08.2023 - 14:40

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl için 6 bin lira olarak belirlediği mısır alım fiyatının, üreticinin beklentilerini karşılayacak bir rakam olmadığını belirtti.

Geçen yıl 5 bin 700 lira olan mısır alım fiyatının bu yıl sadece 300 lira artırılarak 6 bin liraya çıkarılmasının, iki katından daha fazla artan maliyetler karşısında çok düşük olarak kaldığına işaret etti.

ÜRETİCİ EN AZ 8 BİN LİRA BEKLİYORDU

Mısır alım fiyatının 6 bin lira olarak belirlenmesine rağmen tüccarın mısırı 5 bin liradan aldığına da vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Lisanslı depoların bir kısmı dolu olduğu için üreticiler, mısırı depolara dökemiyor. Üretici mısırın en az 8 bin lira olmasını bekliyordu” diye konuştu.

Ceyhan’lı üretici Mustafa Bozkurt, “TMO yemlik mısırın dibini yaktı. Dönüme 100 kg gübre atıyoruz. DAP ve 20.20 gübre fiy üçe katladı. Dönüm 900-1200 kg ürün alınıyor. Bazı yerlerde verim düşük. Geçen yılki fiyatlar ile çiftçiye ürün sat diyorlar. Çiftçi zarar etsin nasıl ayakta kalacak“ dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer



İTHALAT DA ARTTI

Türkiye’de mısır üretiminin 8,5 milyon ton olacağının tahmin edildiğini ve bu rakamım geçen yılki üretim miktarına denk geldiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ancak mısır ithalatı bu yıl yüzde 41,8 oranında arttı. Hasadın devam etmesi ve ürün arzının yüksek olması nedeniyle üretici mısır alıcısı bulmakta zorlanmaktadır” dedi.

Mısırın kullanım alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hayvan yeminden, işlenmiş gıdalardaki mısır şurubuna, enerji kaynaklarından temel gıdalarda kullanımına kadar çok geniş yelpazede kullanılan mısırın kullanım miktarı giderek artmaktadır. Ülkemiz bu bağlamda da ithalat yapmaktadır. Yerli üretici sorunlarla boğuşmaktadır.Girdi maliyetleri yanında Kuraklıkta bazı bölgelerde verim kaybına neden olmuştur. Başta gübre ve arşı arkası kesilmeyen mazot zamları çiftçi canına tak ettirmiştir.Birde düşük taban fiyatları çiftçiyi kaygılandırmaktadır enflasyon düşürmek adına düşük taban fiyat uygulaması üretimi de düşürmesi durumunda dışa bağımlı, ithalatçı anlayış her alanda yaygınlaşacak ve yerli üretim büyük darbe alacaktır” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kullanım alanı giderek artan mısırın ülkemiz için stratejik bir ürün olduğuna da dikkat çekerek, “Mısır üretim artışı ile ülkemiz dışa bağımlılığı azaltılması sağlanacağına çiftçi mısır üretiminden uzaklaştıracak fiyatlar oluşması gelecek içinde sorunlar üretir. Enflasyon ile oluşan girdi maliyetleri dikkate alınarak fiyat açıklanmalı idi. TMO, girdi maliyetlerindeki artışı da dikkate alarak, bu yıl mısır alım fiyatını en az 8 bin lira olarak belirlemeliydi” ifadelerini kullandı.