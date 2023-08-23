Mısır üreticileri açıklanan fiyata tepkili: 'Ektiğimize pişman olduk'

Yayınlanma: 23.08.2023 - 13:43

Güncelleme: 23.08.2023 - 13:43

Toprak Mahsulleri Ofisi, mısır alım fiyatını geçen yıl kilo başına 5 lira 70 kuruş açıklamıştı. Bu yıl sadece 30 kuruş artışla mısır taban fiyatı 6 lira olarak dün TMO tarafından açıklandı. Adanalı mısır üreticileriyle birlikte hasat yapılan tarlada bir araya gelen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi.

“MALİYET YÜZDE 90 ARTTI”

Biçer maliyetinin yüzde 90 arttığını söyleyen bir üretici, "Geçen yıl 120 TL'ye biçtirdiğimiz mısırın dönümünü bu sene 220 TL açıkladılar. Orada yüzde 90'na varan bir fark oluyor da bizde niye yüzde 5'lerde kalıyor. Sulama 25 liraydı 150 TL olmuş. Mazot 15 liradan 40 TL'ye çıktı" dedi.

"EN AZ 9 TL OLMALIYDI"

Ziraat mühendisi ve çiftçi olan Arzu Tekin ise, maliyetlerden şikâyet ederek, "Mısırda maliyet dekara kilogramda 7.5 lira civarında, açıklanan fiyat ise 6 lira. En az fiyat 8 lira olmalıydı. Kâr payıyla 9 lira olmalıydı. Maliyetin altında açıklanan fiyat çiftçiyi tarımdan uzaklaştırır. Bu şekilde giderse ekimden vazgeçeceğiz. Bu sene ektiğimize bin pişman olduk" diye konuştu.

Sulama, mazot, biçer ve tüm maliyetlerinin katlandığına dikkat çeken üretici Yakup Karaca da "Bu ülke bizim ama bu fiyatlarla üretim nasıl sürecek. Geçen yıl 5 bin 700 lira olan mısır fiyatı 6 bin lira verdi. Mazot mu alacağız, motorun yağını mı alacağız, motorumuzu mu yenileyeceğiz, bozulan traktörü mü tamir ettireceğiz? Adalet var mı burada" dedi.

“HİÇ VERMESİNLER DAHA İYİ”

Bir torba mısır tohumunu 5 bin liraya aldığını aktaran çiftçi Zihni Keçeli ise, "Mısır fiyatını 8 lira olarak bekliyorduk, 6 lira verdiler. Bu fiyatlarla nasıl üretim yapacağız? Mısırda fiyat en az 8 lira olmalıydı. Prim 30 kuruş. Bu sene hala belli değil. Hiç vermesinler daha iyi " diye isyan etti.

"REVİZE ETMEZSENİZ MISIR ÜRETECEK ÇİFTÇİ KALMAYACAK"

Kilogramda üretim maliyeti 7 lirayı aşan mısırda 6 lira olarak açıklanan fiyatın çiftçiyi olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Ayhan Barut, şunları söyledi:

"AKP iktidarı TMO marifetiyle mısır üreticisinin ölüm fermanını dün imzaladı. TMO, bir kilogram mısır için 6 liralık fiyat açıkladı. Fiyat açıklarken de TMO, 'hasat zamanından bugüne kadar piyasala izlenmiş seyrine göre fiyat belirlediklerini söylüyorlar. Eyy Toprak Mahsulleri Ofisi, sen çiftçinin kara gün dostuydun. Şu anda hem ithalatçı kurum haline geldin, hem de tüccarın emrine girdin. Bizim bildiğimiz TMO, regülatör görevi yapar, çiftçinin yanında yer alır, düşük fiyatı yükselterek çiftçinin refahını sağlardı. Mısırda maliyet 7 liranın üzerinde. Çiftçinin eline en az 9 lira geçmeliydi. Bu şartlarda mısır üreticisi tekrar üretim yapamaz hale gelecek. Aynı zamanda ülkemizin gıda egemenliği de tehlikeye girecek. Tarımsal üretimde girdilerin çok fahiş arttığı bu dönemde mısıra yüzde 5.3 oranında fiyat artışı vermek çiftçiye yapılan en büyük kötülüktür. Diğer tarım ürünlerinde Cumhurbaşkanı fiyat açıkladığı zaman iktidar milletvekilleri ve bürokratlar sıraya girerdi. Mısır fiyatını Cumhurbaşkanı değil TMO açıkladı. İktidar cenahından kimse bu açıklanan mısır fiyatını paylaşacak cesareti gösteremedi, yüzü yok çünkü. Derhal mısır fiyatını prim dahil en 9 lira olarak revize edin. Zamları geri alın. Aksi takdirde mısır üretecek çiftçi bulamayacaksınız."