CHP ‘Türkiye’nin Dert Haritası'nı yayımladı

12 Haziran 2022 Pazar, 10:07

CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ilki 2019 yılında yayımlanan kitapçığın üçüncü baskı ‘Türkiye’nin Dert Haritası 2022’ raporunu yayımladı.

TÜİK, İŞKUR, Adalet Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve SGK verileri ile CHP heyetlerinin 81 ilde yaptıkları çalışmalar sonucu hazırlanan raporda geçim sıkıntısından turizme, işsizlikten, çocuk evliliklerinden tarım ve hayvancılığa, Türkiye’nin dertlerinin katlanarak arttığı gözlendi.

İlgezdi, kitapçığın ‘yokluktan var olan bir devletin, bugün içine itildiği karanlığı bütün verileriyle ortaya koyduğunun’ altını çizerek “Genç işsizliği ve kayıtlı işsiz sayısı artarken ülkenin dört bir yanında Cumhuriyet mirası fabrikalar kapatılıyor ya da yok pahasına özelleştiriliyor. İş cinayetleri ‘kaza’ ve ‘fıtrat’ denerek normalleştiriliyor. Çocuk evlilikleri, erken gebelikler yaygınlaşıyor.

Her sokak başında kadın cinayeti işlenen, şiddetin kol gezdiği, çocuklarımızı esir alan uyuşturucu tacirlerinin tüm köşe başlarını işgal ettiği şehirlerimizde, kentin orta yerinde kurulan tanzim çadırları, karşı karşıya kaldığımız felaketi gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

CHP’nin hazırladığı rapora göre en yoğun nüfusa sahip 10 ilde göze çarpan ‘dertler’ şu şekilde:

İSTANBUL

460 bin 892 kayıtlı işsizle Türkiye’de ilk sırada

İşsizlik ödeneğine başvuru yapan 346 bin 146 kişi

Sığınmacıların en yoğun olduğu il

Doğum yapan çocuk sayısında 2’nci sırada ve kız çocuğu evliliklerinde 3’üncü sırada

Dava sayısı bakımından 1’inci sırada

İş kazaları ve iş kazası ölümlerinde 1’inci sırada

2B arazileri ve Kuzey Ormanları’ndaki tahribat

Tarihi dokunun ve kültürel zenginliklerin korunamaması

Genç ve üniversite mezunu işsizlik oranının yüksekliği

Konut ve kiralarda fahiş fiyat artışı

Kentsel dönüşümün yarattığı sosyolojik tahribat

Depreme dayanıksız binalar, plansız yapılar, düzensiz kentleşme

Çevre ve yeşil alan tahribatı

Taksi sorunu

ANKARA

200 bin 239 işsizle ikinci sırada

İşsizlik ödeneğine başvuru yapan 104 bin 47

Melih Gökçek döneminden devreden borçlar

Anka Park’ın belediyeye devredilmemesi

Yeşil alanların imara açılması ve çevre kirliliği

Çarpık kentleşme ve altyapı sorunları

İZMİR

Kayıtlı 139 bin 38 işsiz

İşsizlik ödeneğine başvuran 83 bin 752

TOKİ desteğinin az olması

Öğrenci yurdu yetersizliği

Yüksek kira fiyatları

Uyuşturucu suçlarında 2’nci sırada

İntihar sonucu yaşanan ölümlerde artış

BURSA

107 bin 997 kayıtlı işsizle 4’üncü sırada

İşsizlik ödeneğine başvuran sayısı 67 bin 992 kişi

Tekstil başta olmak üzere üretim yapan firmaların kapanması

Tarım, orman ve mera alanlarının azalması

Bursa Ovası’nın yapılaşma ve sanayiye açılması

Ranta dayalı çarpık yerleşme

Kentsel dönüşümün yetersiz ve kontrolsüz olması

Güncel çevre yapılaşma planının olmaması

ANTALYA

101 bin 106 kayıtlı işsizle 5’inci sırada

İşsizlik ödeneğine başvuru sayısı 64 bin 582 kişi

Sümerbank Dokuma Fabrikası’nın kapatılması

Hayvancılık ve tarımda teşvikin azalması

İthalat politikasının tarım ve hayvancılığı bitirmesi

Kırsaldaki genç nüfusun iç göç nedeniyle azalması

Tarım alanlarının imara açılması

Dünyadaki savaş ortamının turizm ve tarıma olumsuz etkisi

Tarihi yapıların korunamaması

ŞANLIURFA

85 bin 499 kayıtlı işsiz

15 bin 998 işsizlik ödeneği başvurusu

Doğum yapan çocuk sayısında 1’inci sırada olurken kız çocuğu evliliklerinde 2’nci sırada

İŞKUR alımlarında partizanlık yapılması

Hastanelerin ihtiyacı karşılayamaması ve uzman doktor eksikliği

Tarımsal destekleme sorunları

Yüksek maliyetler kaynaklı tarımsal sulama sorunu

Tarımın ithalata dayalı oluşu, yaşanan doğal afetler ve yüksek maliyetler sonucu çiftçilerin kredi borçlarını ödeyememesi

Kız çocuklarının okula gönderilmemesi

G.ANTEP

80 bin 60 kayıtlı işsiz

34 bin 796 işsizlik ödeneği başvurusu

Gaziantep OSB’de üretimin yüzde 50 daralması

Kız çocuğu evliliklerinde ilk sırada yer alması

Sığınmacıların ucuz işgücü olarak çalıştırılması

Büyükşehir Belediyesi’nin kent içinde sola dönüşü yasaklaması nedeniyle oluşan trafik sorunu

Ev ve iş yeri kiralarındaki fahiş fiyat artışı

Yüksek elektrik maliyeti sebebiyle yaşanan sulama sorunu

Karkamış ve Nizip’te tarımsal sulama sorununun çözülmemesi

Artan girdi maliyetleriyle tarım ve hayvancılığın bitmesi

Buğday taban fiyatının çok düşük olması

Antep fıstığının stokçuların tekelinde olması

KOCAELİ

Bin 218 kayıtlı işsiz

İşsizlik ödeneğine başvuran 45 bin 96 kişi

En çok göç alan illerden olması

Afet riskli alanlarda kentsel dönüşüm yapılmaması

Fabrika atıklarının denize dökülmesi ve atık denetiminin yetersizliği

Artan kirlilikle kanser ve KOAH vakalarında görülen artış

Kültürel mirasın deprem ve yapılaşma tehdidi altında olması

KONYA

70 bin 348 kayıtlı işsiz

İşsizlik ödeneğine başvuran 35 bin 200 kişi

Şeker fabrikasının özelleştirilmesi

Tarım arazilerinde yaşanan sulama sorunu

Yüksek maliyetler nedeniyle besiciliğin bitmesi

Hububat ürünlerinde depolama sorunu

Köylerde yaşanan içme suyu ve kanalizasyon sorunları

ADANA