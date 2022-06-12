CHP ‘Türkiye’nin Dert Haritası'nı yayımladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ‘Türkiye’nin Dert Haritası 2022’ raporunu yayımladı. Rapora göre nüfusu en çok olan 10 şehir adeta sorun yumağı.
CHP Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ilki 2019 yılında yayımlanan kitapçığın üçüncü baskı ‘Türkiye’nin Dert Haritası 2022’ raporunu yayımladı.
TÜİK, İŞKUR, Adalet Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve SGK verileri ile CHP heyetlerinin 81 ilde yaptıkları çalışmalar sonucu hazırlanan raporda geçim sıkıntısından turizme, işsizlikten, çocuk evliliklerinden tarım ve hayvancılığa, Türkiye’nin dertlerinin katlanarak arttığı gözlendi.
İlgezdi, kitapçığın ‘yokluktan var olan bir devletin, bugün içine itildiği karanlığı bütün verileriyle ortaya koyduğunun’ altını çizerek “Genç işsizliği ve kayıtlı işsiz sayısı artarken ülkenin dört bir yanında Cumhuriyet mirası fabrikalar kapatılıyor ya da yok pahasına özelleştiriliyor. İş cinayetleri ‘kaza’ ve ‘fıtrat’ denerek normalleştiriliyor. Çocuk evlilikleri, erken gebelikler yaygınlaşıyor.
Her sokak başında kadın cinayeti işlenen, şiddetin kol gezdiği, çocuklarımızı esir alan uyuşturucu tacirlerinin tüm köşe başlarını işgal ettiği şehirlerimizde, kentin orta yerinde kurulan tanzim çadırları, karşı karşıya kaldığımız felaketi gösteriyor” ifadelerine yer verdi.
CHP’nin hazırladığı rapora göre en yoğun nüfusa sahip 10 ilde göze çarpan ‘dertler’ şu şekilde:
İSTANBUL
- 460 bin 892 kayıtlı işsizle Türkiye’de ilk sırada
- İşsizlik ödeneğine başvuru yapan 346 bin 146 kişi
- Sığınmacıların en yoğun olduğu il
- Doğum yapan çocuk sayısında 2’nci sırada ve kız çocuğu evliliklerinde 3’üncü sırada
- Dava sayısı bakımından 1’inci sırada
- İş kazaları ve iş kazası ölümlerinde 1’inci sırada
- 2B arazileri ve Kuzey Ormanları’ndaki tahribat
- Tarihi dokunun ve kültürel zenginliklerin korunamaması
- Genç ve üniversite mezunu işsizlik oranının yüksekliği
- Konut ve kiralarda fahiş fiyat artışı
- Kentsel dönüşümün yarattığı sosyolojik tahribat
- Depreme dayanıksız binalar, plansız yapılar, düzensiz kentleşme
- Çevre ve yeşil alan tahribatı
- Taksi sorunu
ANKARA
- 200 bin 239 işsizle ikinci sırada
- İşsizlik ödeneğine başvuru yapan 104 bin 47
- Melih Gökçek döneminden devreden borçlar
- Anka Park’ın belediyeye devredilmemesi
- Yeşil alanların imara açılması ve çevre kirliliği
- Çarpık kentleşme ve altyapı sorunları
İZMİR
- Kayıtlı 139 bin 38 işsiz
- İşsizlik ödeneğine başvuran 83 bin 752
- TOKİ desteğinin az olması
- Öğrenci yurdu yetersizliği
- Yüksek kira fiyatları
- Uyuşturucu suçlarında 2’nci sırada
- İntihar sonucu yaşanan ölümlerde artış
BURSA
- 107 bin 997 kayıtlı işsizle 4’üncü sırada
- İşsizlik ödeneğine başvuran sayısı 67 bin 992 kişi
- Tekstil başta olmak üzere üretim yapan firmaların kapanması
- Tarım, orman ve mera alanlarının azalması
- Bursa Ovası’nın yapılaşma ve sanayiye açılması
- Ranta dayalı çarpık yerleşme
- Kentsel dönüşümün yetersiz ve kontrolsüz olması
- Güncel çevre yapılaşma planının olmaması
ANTALYA
- 101 bin 106 kayıtlı işsizle 5’inci sırada
- İşsizlik ödeneğine başvuru sayısı 64 bin 582 kişi
- Sümerbank Dokuma Fabrikası’nın kapatılması
- Hayvancılık ve tarımda teşvikin azalması
- İthalat politikasının tarım ve hayvancılığı bitirmesi
- Kırsaldaki genç nüfusun iç göç nedeniyle azalması
- Tarım alanlarının imara açılması
- Dünyadaki savaş ortamının turizm ve tarıma olumsuz etkisi
- Tarihi yapıların korunamaması
ŞANLIURFA
- 85 bin 499 kayıtlı işsiz
- 15 bin 998 işsizlik ödeneği başvurusu
- Doğum yapan çocuk sayısında 1’inci sırada olurken kız çocuğu evliliklerinde 2’nci sırada
- İŞKUR alımlarında partizanlık yapılması
- Hastanelerin ihtiyacı karşılayamaması ve uzman doktor eksikliği
- Tarımsal destekleme sorunları
- Yüksek maliyetler kaynaklı tarımsal sulama sorunu
- Tarımın ithalata dayalı oluşu, yaşanan doğal afetler ve yüksek maliyetler sonucu çiftçilerin kredi borçlarını ödeyememesi
- Kız çocuklarının okula gönderilmemesi
G.ANTEP
- 80 bin 60 kayıtlı işsiz
- 34 bin 796 işsizlik ödeneği başvurusu
- Gaziantep OSB’de üretimin yüzde 50 daralması
- Kız çocuğu evliliklerinde ilk sırada yer alması
- Sığınmacıların ucuz işgücü olarak çalıştırılması
- Büyükşehir Belediyesi’nin kent içinde sola dönüşü yasaklaması nedeniyle oluşan trafik sorunu
- Ev ve iş yeri kiralarındaki fahiş fiyat artışı
- Yüksek elektrik maliyeti sebebiyle yaşanan sulama sorunu
- Karkamış ve Nizip’te tarımsal sulama sorununun çözülmemesi
- Artan girdi maliyetleriyle tarım ve hayvancılığın bitmesi
- Buğday taban fiyatının çok düşük olması
- Antep fıstığının stokçuların tekelinde olması
KOCAELİ
- Bin 218 kayıtlı işsiz
- İşsizlik ödeneğine başvuran 45 bin 96 kişi
- En çok göç alan illerden olması
- Afet riskli alanlarda kentsel dönüşüm yapılmaması
- Fabrika atıklarının denize dökülmesi ve atık denetiminin yetersizliği
- Artan kirlilikle kanser ve KOAH vakalarında görülen artış
- Kültürel mirasın deprem ve yapılaşma tehdidi altında olması
KONYA
- 70 bin 348 kayıtlı işsiz
- İşsizlik ödeneğine başvuran 35 bin 200 kişi
- Şeker fabrikasının özelleştirilmesi
- Tarım arazilerinde yaşanan sulama sorunu
- Yüksek maliyetler nedeniyle besiciliğin bitmesi
- Hububat ürünlerinde depolama sorunu
- Köylerde yaşanan içme suyu ve kanalizasyon sorunları
ADANA
- 89 bin 672 kayıtlı işsiz
- İşsizlik ödeneğine başvuran 37 bin 17 kişi
- BOSSA, Pektaş, Milli Mensucat, Çukobirlik, Güney Sanayi, Adana Sigara Fabrikası dahil 55 fabrikanın kapatılması
- Yanlış teşvik politikalarına bağlı sanayi ve ticarette gerileme
- Yüksek maliyetler sebebiyle tarımsal sulama sorunu
- Artan maliyetlerle tarımdan uzaklaşılması
- Siyasi iktidarın belediye projelerini engellemesi
- Turizm bölgelerinin yatırım almaması
- Su ürünleri sektörünün merkezi yönetim tarafından desteklenmemesi
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