CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'den 'maaş' tepkisi: Bakanlık sanatçının hakkını korumuyor
TRT’de görev yapan sanatçılar 6100 ek göstergeyle çalışırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı sanatçılar 3600 ek göstergede kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, söz konusu adaletsizliği Meclis gündemine taşıyarak, “Sanatçılarının haklarını korumayan bakanlık, bünyesindeki çalışanlar arasında ayrım yapmaya, güvencesiz çalışmayı teşvik ediyor” dedi.
TRT’de görev yapan sanatçılar 6100 ek göstergeyle çalışırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve ilgili kurum ile kuruluşlarda görev yapanların 3600 ek göstergede kalması tepki çekti.
Adaletsiz uygulamaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İlgezdi, “Sanatçılarını ve sanatçılarının haklarını korumayan bakanlık, bünyesindeki çalışanlar arasında ayrım yapmaya, güvencesiz çalışmayı teşvik etmektedir” dedi. İlgezdi, bakanlığın kendi sanatçıları için acilen bir girişimde bulunması gerektiğinin altını çizdi.
İlgezdi, “Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde büro personeli ya da büro işçisi statüsünde çalıştırılıyorlar. Kasımda Plan Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanı’na sorduğumda ‘Çalışma yapılıyor’ dedi. 7 ay geçti hala bir düzenleme yok” diye konuştu. Saatlik ücret alarak on yıllardır çalışan konservatuar mezunu figüranlara da dikkat çeken İlgezdi, “Sözleşme yapılması gerekiyor ancak Bakanlığın bir çalışması yok. İş barışını bozan AKP, sanatçılar arasında da ayrım yaparken, sanatçıların bakanı sanatçılarını korumaktan aciz” dedi.
BAKAN ERSOY’A SORULAR
İlgezdi,konuyu Meclis gündemine taşıyarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı sanatçıların göstergelerinin TRT’dekiler gibi 6100’e çıkarılma çalışması var mı? Varsa, Bakanlığa bağlı çalışan uygulatıcı uzman memurlar, uzman memurlar, 4B’li sanatkarlar ile DÖSİM işçi ve büro personeli kadrosunda yer alan sanatçılar bu çalışmaya da dahil edilecek mi?” sorularını sordu.
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