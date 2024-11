CHP’den Et ve Süt Kurumu'na 'fiyat artışı' tepkisi: 'Koltuklarınızdan kalkın halka gerçeği söyleyin!'

Yayınlanma: 19.11.2024 - 13:37

Güncelleme: 19.11.2024 - 13:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu’nun “et fiyatlarında artış olmadığı” yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Erhan Adem, yazılı açıklamasında kurum yetkililerini sahaya inmeye davet ederek, “Oturduğunuz yerden ahkâm kesmeyin. Kalkın koltuklarınızdan, gelin beraber markete, kasaba, hale gidelim. Kendi gözlerinizle görün, halkın neyle karşı karşıya olduğunu anlayın” dedi.

'ARTIŞ YOK DEMEK, HALKLA DALGA GEÇMEKTİR'

Erhan Adem, kamuoyunda yankı uyandıran “et fiyatları artıyor” haberleri sonrasında Et ve Süt Kurumu’nun yaptığı açıklamayı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Et ve Süt Kurumu’nun, ‘Kırmızı ette aşırı fiyat artışına yol açacak herhangi bir durum bulunmamaktadır’ şeklindeki açıklaması tam anlamıyla güler misin, ağlar mısın dedirtecek türden. Bugün herkes biliyor ki et fiyatları son birkaç ayda hızla yükseldi. Marketlerde, kasaplarda halkın erişebileceği düzeyde et bulmak mümkün değil. Şimdi çıkmış, fiyat artışının olmadığını söylüyorlar. Bu açıklama, halkın gerçekleriyle dalga geçmektir.”

“ET FİYATLARINI SİZ ARTIRDINIZ!”

Erhan Adem, Et ve Süt Kurumu yetkililerine ve iktidara şu soruları yöneltti:

• Siz değil misiniz yerli üreticiyi desteklemek yerine ithalat politikalarıyla üreticiyi bitiren?

• Süt fiyatlarını yeterince artırmayarak süt ineklerinin kesime gönderilmesine neden olan siz değil misiniz?

• Yem fiyatlarını yılbaşından bu yana %100 artırarak hayvancılığı sürdürülemez hale getiren kim?

• Hayvancılığı cazibesini yitiren bir sektör haline getirip, binlerce üreticinin işi bırakmasına neden olan kim?

Bütün bu sorunların altında sizin yanlış politikalarınız yatıyor. Sonra çıkıp et fiyatlarının artışına yol açacak bir durum yok diyorsunuz. Hayırdır, kendi yaptıklarınızı unuttunuz mu? Bu kadar açık bir gerçek karşısında halka gerçekleri söylemek yerine, kendi beceriksizliğinizi saklamaya çalışıyorsunuz.

Et fiyatları artıyor, çünkü bu düzenin temeli yanlış. Hayvancılığı bitiren, üretimi yok eden, maliyetleri artıran sizlersiniz. Halk, ucuz ve erişilebilir et istiyor. Ancak siz, tabela kurumlarıyla halkı kandırmaya çalışıyorsunuz. Halkın sırtından kalkın, üreticiye destek verin, maliyetleri düşürün. Aksi halde bu kriz daha da derinleşecek, et fiyatları el yakmaya devam edecek.” dedi