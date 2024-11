Kırmızı et sektör temsilcilerinden dikkat çeken uyarı: Kıyma fiyatı yıl sonunda o seviyeyi aşacak!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 11:51

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:51

Türkiye genelinde kırmızı et fiyatlarında son bir ayda ciddi bir artış yaşandı. Hem kasaplarda hem de marketlerde kıyma ve kuşbaşı et fiyatları yüzde 10 ila 15 arasında zamlandı. Sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar kıyma fiyatlarının kilogram başına 700 lirayı aşacağını belirtiyor.

YÜZDE 25'İN ÜSTÜNDE ZAM

Son altı ay boyunca stabil kalan kırmızı et fiyatları kasım ayı itibarıyla artmaya başladı. Özellikle kasaplarda kıymanın kilogram fiyatı 600 liradan 650-680 liraya, yerli dana kuşbaşı ise 600 liradan 700 liraya yükseldi. Marketlerde ise kıyma fiyatı 350 liradan 420-450 liraya, ithal dana kuşbaşı ise 490 liradan 550 liraya çıktı.

Ulusal Et Konseyi, bu fiyat artışlarının birkaç önemli sebebe dayandığını ifade ediyor. İlk olarak, yetersiz süt fiyatları nedeniyle süt ineklerinin erken kesime gönderilmesi, hayvan sayısında azalmaya ve et arzında düşüşe neden oldu.

MALİYETLER FİYATLARI ARTIRIYOR

Yem fiyatlarındaki yüzde 70’lik artış ise hayvancılık maliyetlerini yükseltiyor. Kışın gelmesiyle hayvanların ahırlara çekilmesi, yem tüketimini ve maliyetlerini artırırken, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar da sektörü olumsuz etkiliyor.

'İTHALATA BAĞLI KALMAK SORUNLARA YOL AÇIYOR'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ et fiyatlarındaki artışın geçici bir durum olmadığını ve yanlış tarımsal politikalar sonucunda üretim ve tüketim dengesinin bozulduğunu söyledi. Yalçındağ, “Ülkemiz et üretiminde kendine yeterken, ithalata bağlı kalmak sorunlara yol açıyor. Fiyat dalgalanmaları kasapların iş yapma kabiliyetini olumsuz etkiliyor” dedi. Ayrıca, marketlerde satılan ithal etlerin yerli etler kadar kaliteli olmadığını belirterek, kasapların 'yerli ürün', marketlerin ise 'ithal et' ibaresiyle satış yapmasının önemine dikkat çekti.