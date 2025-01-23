CHP'den hükümete tarımda acil önlem çağrısı: 'Sadece ekonomik değil sosyal bir kriz'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:17

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:17

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, gübre fiyatlarının yeniden yükselmesinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, çiftçinin gübre kullanamaması durumunda gıda enflasyonunun daha da artacağı uyarısında bulundu. Adem, "Gübre olmadan verimli tarım yapmak neredeyse imkânsızdır; eksik gübreleme doğrudan rekolteyi, dolayısıyla ürün arzını azaltır. Arz düşerse, gıda fiyatları yükselir ve bu da halkın sofrasına yansır. Ancak görüyoruz ki bu durum yetkililerin umurunda değil" dedi.

FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞİN DETAYLARI

Adem, gübre fiyatlarındaki son artışa ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Son bir ayda gübre fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Üre gübresinin fiyatı bir ayda yüzde 9,2 artarak 811 TL'den 885 TL'ye yükseldi. DAP gübresinin fiyatı ise yüzde 6,1 oranında artarak 1.245 TL'den 1.325 TL'ye çıktı. Bu fiyat artışları, çiftçilerin gübre kullanma imkanlarını neredeyse ortadan kaldırdı. Gübresiz yapılan ekimler, rekolte kaybına neden olacak ve bu durum gıda zincirinin her aşamasını etkileyerek fiyatları artıracak."

İTHALAT BAĞIMLILIĞI TEHLİKESİ

Adem, gübre kullanımındaki eksikliğin başta tahıllar ve baklagiller olmak üzere birçok temel üründe verim kayıplarına yol açacağını, toprağın besin dengesinin bozulmasının ise uzun vadede tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit edeceğini vurguladı. Ayrıca, bu durumun ithalata bağımlılığı artırarak döviz kurlarındaki artışla birlikte tüketici fiyatlarını ve tarımsal girdilerin maliyetlerini daha da yükselteceğine dikkat çekti.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Erhan Adem, hükümetin gübre fiyatlarındaki artışı durdurmak için gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti. “Gübrede KDV’nin sıfırlanması, sübvansiyonların artırılması ve üreticilere doğrudan destek verilmesi bu önlemler arasında yer almalı. Ayrıca, yerli gübre üretimini teşvik eden politikalar geliştirilerek dışa bağımlılığın azaltılması sağlanmalıdır" dedi.

'SADECE EKONOMİK DEĞİL SOSYAL BİR KRİZ'

Son olarak, Adem, Türkiye’nin tarımsal potansiyelini harekete geçirmek ve halkın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için zaman kaybetmeden doğru adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Gıda enflasyonu sadece ekonomik değil, sosyal bir kriz" ifadelerinde bulundu.