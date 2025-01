CHP’li Karaca, Kartalkaya yangınındaki ihmallere tepki gösterdi: ‘Düzenin çürümüşlüğünün aynası’

Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:47

Güncelleme: 21.01.2025 - 15:48

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangındaki ihmallere tepki gösterdi. Karaca, “Yurttaşlarımızın ölmesi, onlarcasının yaralanması; denetimsizliğin, sorumsuzluğun ve vurdumduymazlığın ölümcül bir bedeli. Yeni rejimin özü tam da burada saklı: İnsan hayatı yerine rantı, önlem yerine gösteriyi, sorumluluk yerine suçu başkasına atmayı seçen bir zihniyet. Her ölüm, her felaket, her yangın, bu düzenin çürümüşlüğünün aynası” dedi.

‘KADER DEĞİL, İHMALKARLIKLA SINANIYORUZ’

“Kader değil, ihmalkarlıkla sınanıyoruz” tepkisini gösteren Karaca, “Önlem almak yerine kaderi bahane eden bir yönetim, her defasında sadece ölenlerin ardından gösterişli bir acı tiyatrosu sahneliyor. KP, her facianın ardından birkaç bakanı olay yerine göndererek sorumluluktan sıyrılmaya çalışır. Bakanlar gelir, kameralar önünde cümleler kurulur ama hiçbir şey değişmez. Çünkü bu rejim, felaketleri tedbir alarak, denetleyerek önlemek yerine, cenazelerin üzerine yükselen nutuklarla ayakta kalır” ifadelerini kullandı.